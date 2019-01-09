有特休也不敢休！日本特休落實率僅5成　上班族嘆：要看老闆臉色

▲日本特休落實率僅50％，即便到職6個月即可獲得10天特休，但真的按時休完的人可以說是少之有少。（圖／翻攝自pakutaso）

國際中心／綜合報導

日本企業不但薪資福利優，也會提供員工租屋、交通費等各項津貼，國定假日、特休制度更是比台灣多上好多天，但根據旅行網站Expedia數據顯示，許多日本上班族的特休可以說是「看得到卻吃不到」，即便一年可以拿到最少十天的特休假，然而因為「請假的罪惡感」讓許多日本人只能眼看年假過期，也不敢離開崗位。

根據《共同社》報導，Expedia針對歐美、亞洲等19國進行調查後發現，日本上班族2018年的特休落實率僅50%，連續三年在排行榜上墊底。其他像是巴西、法國、西班牙、德國、香港以及泰國皆為100%，而澳洲與美國則分別以70%、71%排名倒數第二、第三名。

有高達58%的日本受訪者表示，請特休假時會有「罪惡感」，認為其他同事都在認真工作，自己不好意思請假休息。另外，僅有43%的日本受訪者提到，上司願意配合請特休假，也就說是，超過半數的上班族在請特休假時，還是必須「看主管臉色」。

事實上，日本2018年才通過的工作方式改革相關法中，剛新增為了抑制國民長時間工作，促進特休假落實率的措施，然而此項調查也再次突顯出日本勞工必須「看臉色請特休」的窘境。