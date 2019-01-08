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金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　拍攝成紀錄片留存人心

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▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳，拍攝成紀錄片留存人心。（影片來自：YouTube，若遭移除請見諒。）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山三界壇聖德宮，去年11月17日是三官大帝探訪溯源日子，徒步走到萬里大鵬天護宮迎請「百年錫爐」與神尊，展開「半嶺訪源」徒步行腳活動。當天早晨天降甘霖，超過百位信眾跟隨神明護駕，儘管古道泥濘濕滑，信眾們深深相信，三界公與五谷大帝出巡，這場雨是慈雲灑潤滋養大地，三官大帝分祀百年重逢心中感動。跟隨三界公一同回到半嶺界土地草壇探訪思源，也拍攝成紀錄片留存人心。

信眾們紛紛頭戴斗笠手撐竹竿等候著，北管和樂社鼓架與鑼架扛起上肩，奏起「緊風入松」為三界公開路，緊接著大埔黃家青年轎班扛起一甲子古神轎，隊伍簡單而樸實，與眾多信徒護駕在後，彷彿回到五六零年代那單純信仰。

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳，拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供，下同）

「半嶺古道」又稱百二步嶺古道，它其實非常長，早期是一條貿易交通的道路，從金山聖德宮為起點，終點在石門草里，是一條通往金山跟石門，非常重要的要道未來希望跟政府合作及結合民間的力量，慢慢的把半嶺古道一段一段找回來，再次串聯起古道的情感。

聖德宮主委嚴璧山表示，希望「半嶺訪源」活動可以一直持續推動下去，也是具教育性的意義，讓我們後代子孫能更清楚知道三界公的由來，以及與大鵬天護宮兄弟廟情誼。聖德宮會堅持走這條路，在這個半嶺古道上，未來希望政府來輔導與推動，古道固有些駁坎危險，把半嶺古道整理得更完善。一直都能繼續辦下去，讓下一代的子孫，能夠感受三界公在金山地區發起與神威。

半嶺訪源策劃人嚴文綺表示，這次活動其實最感動的地方在於，半嶺古道其實是原始的道路，走起來艱辛且難走，活動規劃準備交通車，可以讓行動不方便的老人家或是小朋友們，可以直接上到草壇的位置等候，但當時下著滂沱大雨，許多老人家也是撐著竹竿扶著牆壁的方式，也要跟著三官大帝一起走這段路，其實這個畫面，令人非常感動的。

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳 拍攝成紀錄片留存人心。（圖／金包里媽祖－慈母護金山提供）

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關鍵字：金山,聖德宮,三官大帝,半嶺古道

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