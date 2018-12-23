▲ 金山三和國小耶誕前夕點燈，歡樂齊聚培養學童國際觀。（圖／金山三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聖誕前夕！新北市金山區三和國小親師生們一同佈置校園，迎接耶誕佳節及新年的到來。學校除了安排一系列的活動外，也透過聖誕英語派闖關活動，讓學童於遊戲中學習英語，把課本上的知識轉化為能力，亦期望遊戲之餘，也培養學童的國際觀。

三和國小校長邱俊傑表示，聖誕前夕校園進行點燈，校園內歡笑聲洋溢，透過耶誕點燈儀式，讓光明與溫暖的「光」照亮校園，增添校園內營造聖誕氣氛。學生參與此次聖誕節活動，透過聖誕英語派闖關，主要是培養學生國際觀、明瞭學習語言的重要性，進而感恩生命，培養感恩的情懷，以豐盛及喜悅的氛圍開啟全新的一年。

六年級學生何勝立說 ，非常謝謝學校老師、阿姨及警衛伯伯們，幫我們佈置這麼漂亮的校園，我們非常開心，可以將綠美化的樹枝，佈置在校門口，讓更多人可以感受到聖誕節的氣氛。

三和國小校園點燈即日起到2019年農曆元宵節。歡迎大家可以一同來欣賞與感受偏鄉小校的溫暖佈置。

▲ 金山區三和國小親師生們一同佈置校園，迎接耶誕佳節及新年的到來。

▲ 金山三和國小透過耶誕點燈儀式，讓光明與溫暖的「光」照亮校園，增添校園內營造聖誕氣氛。

▲ 金山區三和國小校長邱俊傑，手持聖誕英語派入場券，讓學童於遊戲中學習英語，把課本上的知識轉化為能力。

▲ 金山區三和國小親師生們，透過聖誕英語派闖關活動，讓學童於遊戲中學習英語，把課本上的知識轉化為能力。

▲ 金山區三和國小親師生們，透過聖誕英語派闖關活動，讓學童於遊戲中學習英語，把課本上的知識轉化為能力。