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健保在地製卡突破2000張　金山區公所服務便民真貼心

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記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所於2017年6月29日起與衛生福利部中央健康保險署跨機關合作，推動「健保卡在地申請、在地製卡」業務。金山區公所歷經16個月換補發健保卡已超過2000張，在地製卡受理案件等待10分鐘，即可現場領卡。2018年6月起公所新增手機電郵照片傳輸服務，讓代理人協助補辦健保卡未帶照片換發更加便利。

▲ 金山區公所健保在地製卡破2000 服務流程再造真貼心。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 健保在地製卡突破2000張，金山區公所服務便民真貼心。（圖／記者郭世賢攝，下同）

金山區公所表示，即日起新申請健保卡者，除新生兒首張健保卡及顏面傷殘或插鼻管者等，經健保署同意，可不附照片，持有無照片的健保卡，還是可以繼續使用，就醫時帶身分證明文件；配合健保署照片提供方式之一，請民眾自行傳送至健保署業務組專用信箱：tbc@nhi.gov.tw。信件主旨：請輸入身分證字號+姓名+電話，附件檔名：身分證字號.JPG。

▲ 金山區公所健保在地製卡破2000 服務流程再造真貼心。（圖／記者郭世賢攝）

區長陳國欽表示，臨櫃受理發現，若以手機傳送照片電子檔，難以從手機檔案中，尋找相片並編輯檔名，檔案類型不一定是JPG，且無法轉檔等種種困境，導致無法順利辦卡。因此，區公所可現場製卡協助民眾傳送照片電子檔至健保署服務員公務信箱並解決前述困難，讓民眾能感受貼心、便利的服務。

社會人文課長張瀞文表示，若民眾有健保卡換補發需求，請攜帶工本費200元、身分證正本、14歲以下須備戶口名簿正本、代辦人身分證明文件正本、1吋或2吋照片一張（或大頭照光碟片）或由公所臨櫃拍攝大頭照，10分鐘即可完成製卡現場領取；若使用手機網路傳送照片替代方式，需等候20分鐘，服務對象不限新北市民。詳情請洽新北市金山區公所網站https://goo.gl/QLRQkv或健保署網站https://goo.gl/qGVnxw查詢。

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關鍵字：金山,健保卡,換發,換補發

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