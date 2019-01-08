長釘貨品掉落散落一地　歸仁警主動清道排除

▲歸仁分局文賢派出所警員謝育朝、陳永倉、黃馨儀及辛佩禪等4員，用手撿拾清理路面上的長釘而被刺傷，但為用路人安全仍堅持將路面清除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區台86線西往東匝道口與台1線，有數十箱長釘貨品由不詳貨車掉落，歸仁警方獲報後火速趕抵現場，路面因布滿長釘，嚴重影響交通安全秩序，為盡速恢復交通，避免行經車輛爆胎發生危險，員警徒手撿取，導致不慎被長釘子刺傷，但基於公共安全，員警不顧手傷繼續清除現場障礙，最後終將路面淨空恢復交通順暢。

歸仁分局文賢派出所警員謝育朝、陳永倉、黃馨儀及辛佩禪等4員接獲110報案稱於仁德區台86線西往東匝道與台1線口，有貨車因未將貨物固定好導致貨品（內裝長釘子）散落一地，該處屬高雄與台南往來交通主要幹道，員警為恐影響交通安全秩序甚鉅，於所內拿取掃帚及桶子等工具到場協助清理現場。

惟現場長釘子分散四處，單純以掃帚清除有其困難之處，員警4人即以徒手方式撿取，連見藏於縫隙間的釘子也一一挖起，導致4名員警手上都不慎被長釘子刺傷，但基於為民服務之心及公共安全，仍不顧手傷繼續清除現場障礙，最後終將路面淨空恢復交通順暢。員警為了維護交流順暢及保護用路人的安全，精神可嘉深獲民眾感激。