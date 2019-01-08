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微軟欲多收3萬南山人授權費非個案　適用保險圈掀起智財權風暴

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▲微軟啟用全台首間Microsoft Surface形象概念店、緊鄰三星Galaxy門市。（圖／記者洪聖壹攝）

▲微軟啟用全台首間Microsoft Surface形象概念店、緊鄰三星Galaxy門市。（圖／記者洪聖壹攝）

記者李蕙璇／台北報導

此次微軟首度要求南山人壽企業用戶購買CAL並支付旗下3萬名業務員電腦使用微軟伺服器支付授權費一案，據悉目前雙方還在溝通中。而產壽險界得知此事深感驚訝，有的自行研發App等媒介平台系統或是仍採用紙本送件方式，避免承攬制、委外合作展業單位涉及微軟付費軟體。

記者詢問國內多家產壽險公司，目前未接到微軟相關的通知。而據悉微軟此非對南山人壽的出手恐將非個案，不排除適用其他保險公司，釐清軟體付費授權權限等問題。

以微軟通知南山人壽及工會的內容來看，主要是認為南山公司使用德商SAP境界成就系統的後端，一旦涉及保單資料存取等，以及使用微軟的Windows Server（主機伺服器）、SQL Server（資料存取伺服器）與Exchange Server（郵件伺服器）等，皆會涉及使用微軟的軟體授權層面，也才會因此要求南山人壽應支付3萬多名業務員連線伺服器的費用。

而南山業務員雖確實擁有公司給予的電郵及帳號，但據悉該系統屬與中華電信合作，可能非屬微軟範圍內，還須雙方釐清。

另有產險公司回覆記者說公司給予業務員電郵及帳號，可以使用公司的微軟軟體伺服器情況之下，公司便會統一支付給微軟。而未給予電郵及帳號者便非屬於授權範圍內，譬如說合作的保經保代等展業單位。還有的產險是另外自行研發設計App系統，做為承攬制等委外銷售保單的業務員的送件的媒介平台，也就是避免涉及侵害到微軟的伺服器。

壽險公司部分，國內有幾家大型的人壽公司是有自己的資訊公司，會設計自己內網及提供平板給業務員，便於請保戶填寫要保書等執行業務部分，也未使用到微軟的軟體及伺服器。至於委託銀行等的銀保、保經保代等業務通路，則是未開放使用保險公司的系統，是另外開闢專區提供保單送件服務等，應該也較無侵害到公司使用微軟軟體部分。

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關鍵字：微軟,南山人壽,授權費,保險,智慧財產,著作權,南山工會,業務員

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