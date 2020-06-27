每周賣3張保單！保德信人壽「首席壽險顧問」破1250周紀錄　服務超過3000位客戶

▲保德信人壽首席壽險顧問陳玉婷締造傳奇里程碑。（圖／保德信人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

專攻「保險保障」的保德信人壽表示，保德信首席壽險顧問陳玉婷入行28年，創下保德信人壽「3W 1250周」新紀錄，即「連續1250周每周至少成交3張保單，照顧3個以上的家庭」，並服務超過3000位客戶。

根據保險事業發展中心統計，2019年保德信人壽個人壽險（死亡險與生死合險）新契約平均保額達307.6萬元，是國人平均保額56.8萬元的5.4倍，顯示保德信的壽險顧問和多元通路業務團隊，致力於傳達保險保障的正確觀念。

在台耕耘30年，保德信人壽透過特有的「3W工作文化」，期盼壽險顧問本著照顧人的理念，透過「大數法則」（Law of large numbers）的高活動量，不斷讓更多家庭擁有量身訂做的保障規劃。

▲保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。（圖／保德信人壽提供）

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示，「3W」由美國保德信發起，由陳玉婷在台灣發揚光大，締造「3W 1250周」的里程碑，「陳玉婷超乎常人所能，持續滿載熱情、信念與決心傳遞保險保障，沒有設下終點，是傳承保險照顧人的典範。」

保德信人壽指出，一再改寫「3W紀錄」的陳玉婷，是保德信人壽堅持專業服務、堅持保險保障的最佳典範。自加入保德信人壽以來，陳玉婷即以勤奮和熱情，開始累積3W的紀錄，近日更達成連續1250周、每周成交3張保單、照顧3個家庭的榮譽，其背後承載了28年的恆心與毅力，以及超過3000位客戶的信任與託付。

麥尚恩也為陳玉婷的表現喝采：「我非常佩服我們首席壽險顧問陳玉婷鍥而不捨、永不放棄的精神。在疫情紛擾的環境中，陳玉婷持續保持專注，認清目標，勇往直前。她不僅在3W的歷史上寫下新頁，更重要的是堅持為客戶提供專業的需求分析，傳遞正確的保險保障觀念，進而用愛與關懷照顧更多人，而這也正是保德信人壽一貫的堅持——堅持專業服務、堅持保險保障本質。」

▲保德信人壽盡力了解客戶的需求。（圖／記者湯興漢攝）

陳玉婷表示：「保德信人壽的壽險顧問宣言深植我心，使我無時無刻不以『待己之心，盡己所能，了解客戶的需求，並如同身受般，提供最週全的服務』。驅使我不斷堅持努力的力量，來自於客戶交託的重責大任，以及保德信人壽『人間愛、家族愛』的使命感。」

保德信人壽認為，陳玉婷此一榮譽的達成，充分體現對客戶不變的承諾：堅持專業服務、堅持保障本質。無論外在時局如何變化，保德信壽險顧問和多元通路業務團隊，仍然持續堅守崗位，勤奮不懈，致力於以業界最全面、保障最完整的商品組合，為客戶提供量身訂做的保障規劃，持續將保障帶給台灣更多的家庭。

根據瑞士再保於2019年發表的Sigma報告，台灣壽險滲透度達17.48%，連續12年蟬聯全球第一；然而，2019年台灣平均每人個人壽險的死亡給付僅56.8萬元，保障明顯不足。值得一提的是，保德信人壽2019年個人新契約平均保額達307.6萬元，居業界之冠。

保德信人壽透露，自1990年在台成立以來，保德信始終秉持「照顧人」的初衷，透過專業的壽險顧問、多元通路業務團隊及優質的內勤團隊，不斷專注保障需求、持續優質服務，協助客戶獲得財務安全與心靈平和。

▲保德信人壽2019年個人新契約平均保額達307.6萬元，居業界之冠。（圖／記者湯興漢攝）