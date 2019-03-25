金融市場回穩　富邦人壽今年初淨值增加400億元

▲ 富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年第4季受到中美貿易戰影響，全球股債市場短期非理性波動，但2019年以來金融市場逐漸恢復穩定，富邦人壽整體金融資產價值目前已回升逾900億元，帶動富邦人壽及富邦金控淨值回升，截至今年2月底，富邦人壽淨值增加逾400億元，富邦金控淨值增加逾500億元。

去年第4季全球股債市震盪，造成整體市場金融資產價值波動，導致富邦人壽投資的金融資產未實現損失擴大，帳上金融資產未實現損失總計達1214億元。

但今年以來市場回穩，在Fed立場明顯轉鴿、中美貿易談判出現進展、英國無協議脫歐風險下降等利多消息支撐下，金融市場今年第一季逐漸恢復穩定。

富邦金總經理韓蔚廷今天(25日)表示，富邦人壽整體金融資產價值目前已回升逾900億元，帶動富邦人壽及富邦金控淨值回升，截至今年2月底，富邦人壽淨值突破2400億元，增加逾400億元；富邦金控淨值超過5000億元，增加逾500億元，均創下2018年10月以來新高。

其中，透過其他綜合損益按公允價值衡量(OCI)金融資產來看，目前價值回升幅度已逾500億元，OCI項下未實現餘額已接近損益兩平水準，帶動淨值回升。另外，長期持有的按攤銷後成本衡量金融資產(Amortized Cost)的價值波動雖不影響淨值，但其價值回升幅度也超過400億元。

韓蔚廷也表示，在美元匯率升值背景下，富邦人壽去年並無匯兌損失，只是有效降低避險成本，動態調整匯兌操作避險策略，去年第4季富邦人壽提增外匯價格變動準備金達30億元，目前外匯價格變動準備金餘額達90億元，將可更彈性管理避險組合，有效降低避險成本。

韓蔚廷強調，將持續審慎調整資產配置，規劃透過提高國內股票部位，提升現金股利收益、並伺機參與不動產投資、投放海外債券等資產，以提升經常性收益率為目標。

另外，截至去年底富邦人壽資本適足率（RBC）為278%，到今年3月RBC已回升到300%。