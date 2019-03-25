　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

金融市場回穩　富邦人壽今年初淨值增加400億元

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年第4季受到中美貿易戰影響，全球股債市場短期非理性波動，但2019年以來金融市場逐漸恢復穩定，富邦人壽整體金融資產價值目前已回升逾900億元，帶動富邦人壽及富邦金控淨值回升，截至今年2月底，富邦人壽淨值增加逾400億元，富邦金控淨值增加逾500億元。

去年第4季全球股債市震盪，造成整體市場金融資產價值波動，導致富邦人壽投資的金融資產未實現損失擴大，帳上金融資產未實現損失總計達1214億元。

但今年以來市場回穩，在Fed立場明顯轉鴿、中美貿易談判出現進展、英國無協議脫歐風險下降等利多消息支撐下，金融市場今年第一季逐漸恢復穩定。

富邦金總經理韓蔚廷今天(25日)表示，富邦人壽整體金融資產價值目前已回升逾900億元，帶動富邦人壽及富邦金控淨值回升，截至今年2月底，富邦人壽淨值突破2400億元，增加逾400億元；富邦金控淨值超過5000億元，增加逾500億元，均創下2018年10月以來新高。

其中，透過其他綜合損益按公允價值衡量(OCI)金融資產來看，目前價值回升幅度已逾500億元，OCI項下未實現餘額已接近損益兩平水準，帶動淨值回升。另外，長期持有的按攤銷後成本衡量金融資產(Amortized Cost)的價值波動雖不影響淨值，但其價值回升幅度也超過400億元。

韓蔚廷也表示，在美元匯率升值背景下，富邦人壽去年並無匯兌損失，只是有效降低避險成本，動態調整匯兌操作避險策略，去年第4季富邦人壽提增外匯價格變動準備金達30億元，目前外匯價格變動準備金餘額達90億元，將可更彈性管理避險組合，有效降低避險成本。

韓蔚廷強調，將持續審慎調整資產配置，規劃透過提高國內股票部位，提升現金股利收益、並伺機參與不動產投資、投放海外債券等資產，以提升經常性收益率為目標。

另外，截至去年底富邦人壽資本適足率（RBC）為278%，到今年3月RBC已回升到300%。

ET快訊
男尿道擠出噗噗聲！驚見器官「詭異連結」　醫嚇傻：他尿出菜渣
彭于晏親曬30年前舊照！「M字型鍋蓋瀏海」粉絲暴動：從小帥到

關鍵字：富邦金,富邦人壽,淨值

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

金融市場回穩　富邦人壽今年初淨值增加400億元

國泰李長庚：我國壽險業海外投資領先韓國好幾年！

郵局保戶子女獎學金共500萬將開放申請　預計3千個名額

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

銀行存戶買最多的投資型保單　法國巴黎人壽居冠

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

金融市場回穩　富邦人壽今年初淨值增加400億元

國泰李長庚：我國壽險業海外投資領先韓國好幾年！

郵局保戶子女獎學金共500萬將開放申請　預計3千個名額

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

銀行存戶買最多的投資型保單　法國巴黎人壽居冠

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

聯航波音787驚傳「駕駛艙冒煙」氧氣罩都落下　急降南太平洋島嶼

周湯豪拍照「拒絕露齒笑」！　背後原因罕見曝光

男尿道擠出噗噗聲！驚見器官「詭異融合」　醫秒嚇傻：他尿出菜渣

永大獨董陳世洋質疑收購價仍偏低　台灣日立電梯董座回應

金融市場回穩　富邦人壽今年初淨值增加400億元

若當總統　朱立倫：將邀習近平共同在金門發表和平宣言

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉

兩大政黨都宣稱要「籌組聯合政府」　泰國大選結果未定

激似L一晚暴增20粉絲站！《101》最帥練習生舊照曝光　韓網全傻眼

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

保險熱門新聞

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零..

一字排開都是失能險要保書　案件..

青人買意外死亡險　竟低於20%

跑去兼差傷重癱瘓　團體險拒賠

得等等了　保險圈為了這一張保單..

郵局獎學金共500萬　名額3千..

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

因為「它」　送件核保大塞車

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

銀行賣最好投資保單　法巴居冠

遺產E劇場／保單漏寫名字　1千..

iPhone舊換新　五大電信手..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

更多熱門

相關新聞

金控搶人才出奇招！　國泰人壽老總今晚揪視網膜開直播

邁入徵才季，各家金控近期都積極舉辦徵才說明會，為爭取到好人才，各金控都出奇招，像國泰人壽總經理劉上旗今天(24日)晚上8點，將跟網紅視網膜開直播，揭露金融業工作樣態，希望讓更多年輕人進金融業。

買單檔債券ETF近9成遭金管會點名　富邦壽：沒有操控配息

台股回穩　富邦人壽今年可望加碼近500億元

中壽、南山發動現金增資　富邦人壽不跟進

富邦金連續10年登獲利王　今年股利可望維持穩定政策

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 東森房屋 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

Selina鬆口和張軒睿現在關係　甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

趙正平《玩很大》太廢被罵爆！　

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面