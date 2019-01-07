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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

騎士被轎車撞死　血液酒精濃度0.55遭拒賠傷害險

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▲▼酒駕，飲酒。（圖／視覺中國）

▲酒駕示意圖。（圖／視覺中國）

記者李蕙璇／台北報導

保戶喝了酒之後騎車與自小客車發生車禍被送往醫院急救，不幸隔天死亡。家屬向保險公司申請傷害險理賠，保險公司主張其酒駕是除外責任，無法給付保險金。

保戶的家屬認為，依保險條款約定，並不是只要有酒駕都是除外責任，例如酒駕開車停紅燈，遭後車追撞，並非酒駕所致；同理，依本案警察的交通事故現場圖，保戶雖酒後騎車於正常騎乘狀態，遭同方向後車自小客車碰撞致死，不論有無酒後騎車，在此同樣情況下都會遭此自小客車碰撞，所以保戶死亡並非因酒駕所導致。

還有，系爭保險條款沒有就「駕車」中「車」的定義做特別約定，依最高法院102年度台上字第538號判決，「車」定義均應限縮在以動力交通工具為限，所以不應將此條款中「車」的定義，擴張解釋包含人力自行（腳踏）車。

103年修訂道路交通安全規則，也僅慢車駕駛人有危險駕駛，酒精濃度超過標準者的規定，並非是指三輪車、單車等。保險條款也沒有約定酒後騎車發生車禍，就是除外責任，保險公司拒賠實在不合理。

保險公司則表示，因為保戶騎車與自小客車發生車禍，經急救後不幸死亡。經查病歷資料，保戶的血液酒精濃度為110.1mg/dL（換算呼氣值為0.55mg/L），已超出道路交通法令規定值0.15mg/L，屬系爭保險條款之除外事由（被保險人飲酒後駕（騎）車，其吐氣或血液所含酒精成分超過道路交通法令規定標準者，本公司不負給付保險金的責任），所以無法給付保險金。

依該案交通事故現場圖及照片，保戶於夜間無照明路段未靠右行駛，另依交通事故初步分析研判表，研判保戶可能肇事原因為「夜間行駛無燈光設備。酒醉（後）駕駛（酒測值0.55mg/L）」，顯見肇事原因與本次交通事故間存在因果關係。

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關鍵字：酒駕,除外責任,騎士,轎車,血液,酒精濃度,保險,傷害險,理賠,拒賠,單車,機車,三輪車,自小客,金融消費評議中心

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