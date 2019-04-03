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國內首創遺囑App上架　律師劉韋德花百萬開發提供免費下載

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▲▼劉韋德律師自費近百萬創設免費App「777遺囑產生器」，讓民眾可以上網自行設遺囑。（圖／記者李蕙璇攝）

▲劉韋德律師自費近百萬創設免費App「777遺囑產生器」，讓民眾可以上網自學預立遺囑。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

本刊《遺產E劇場》專欄劉韋德律師花了一年多時間，自費近百萬元委託程式團隊設計出的App「777遺囑產生器」已於本月初上架，開放免費下載使用，民眾可以上網自學預立遺囑，有任何問題還可寫電郵給律師諮詢。

台大法律系畢業的律師劉韋德，常常幫人家免費寫遺囑，他深感僅能幫助個案，希望有更方便、更廣泛協助許多民眾預立遺囑。有一次看到法務部在《民法》繼承篇的最新修正草案第1189條的第3項規定，「遺囑除自書遺囑外，得以利用電腦或自動化機器製作之書面代之」。

這個新條文提到「自動化機器」，讓他靈光一現，並與資訊界朋友討論後，認為可以設計一個App來達成，從發想設計到許多次的修改，來來回回花了約一年時間完成，並取名為遺囑產生器，並開放民眾免費下載使用。

劉韋德表示，由於經常看到社會上許多沒有預立遺囑而發生家庭爭產風波，甚至演變成社會事件，覺得很可惜，其實這些事情可以透過預立遺囑交代清楚而避免。

他也進一步分析國人過去預立遺囑的情況不多，主要原因有兩個。第一是觀念問題，但這幾年來他觀察到在法院公證處或民間公證人做成的遺囑量有逐年增加趨勢，代表許多國人都已慢慢能接受預立遺囑的觀念，不再認為立遺囑是觸霉頭的事情。

第二個問題，對於民眾而言又是另一個更大的挑戰，就是因遺產牽涉到的法令很多，遺囑也分成很多種，民眾往往不知道應該怎樣立遺囑才會合法有效完整，找律師又要花錢花時間，因此就常常耽誤了預立遺囑的最好時機。

777遺囑產生器App的原理

是一種創新的數位模板技術，主要就是將一般遺囑常見的內容，以系統裡面的固定用語搭配由使用者自行輸入用語相結合的方式，最終產生一個有意義的法律文句，是一種完整有效語意產生概念技術，這是一種全新的發明概念，可以廣泛運用在其他法律文件上，例如離婚協議書、租賃契約書、各類申請書上，目前已經向智慧局提出專利申請。

現已適用ios和Android兩種手機作業系統，民眾可以直接從App store和play商店下載安裝即可使用。

延伸閱讀

►上網完成自己遺囑　免費App「777遺囑產生器」懶人包

▼「777遺囑產生器」App，可供民眾上網自學預立遺囑且全程免費。（圖／劉韋德提供）

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關鍵字：劉韋德,律師,App,上網,預立遺囑,777遺囑產生器,遺產E劇場

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