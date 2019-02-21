強制險黃牛鎖定死殘受害家屬　200萬理賠硬是強收60萬委託費

記者李蕙璇／台北報導

至今全台各地還是有「保險黃牛」在醫院出沒，並且都是鎖定車禍中身故失能殘廢受害者家屬，誘拐強收強制險理賠額的3成做為委託費，高達60萬元。

財團法人汽車交通事故特別補償基金便收到許多民眾檢舉而狀告法院，最後法官也只判委託費僅數千元，提醒民眾可以洽各產險公司或是財團法人汽車交通事故特別補償基金免付費電話0800-565-678了解相關強制險理賠事宜。

勿輕信保險黃牛假借可能遭到拒賠或是低賠的說詞，以為委託他人才可以拿到更高的保險金，其實強制險理賠身故、全殘者一律都是200萬元，另有不同等級失能狀況詳細對照理賠金額表，非透過黃牛就能拿到高額理賠情況。

▼車禍。（圖／達志／示意圖）

每年汽機車車主投保強制險中，各家產險公司會將所收到的保險費裡頭的2~3%，提撥做為交通事故特別補償基金，也就是當發生車禍遇到漏保強制險的車主時，受害者仍可以透過該基金獲得醫療、失能殘廢或是身故的理賠。

目前每年約收取4億多元的基金，扣除當年支付約3億多~近4億元的補償費，而累積25年來的基金存款及投資總額，到2017年底統計為32億4,056萬6,500元。

依照財團法人汽車交通事故特別補償基金的公布資料，2017年底資金運用情形在存款部分占70.485%，其餘委託投資項目中以金融債券15.430%最多，依次為全權委託7.687%、公債4.818%、公司債1.550%及指數股票型基金0.030%。

強制險已經進入到第26個年頭，多年來政府、民間與媒體單位多加宣導，在汽車的投保率已達98~99%、年保費約1,500~1,600元，而機車部分則是約80%、重機年繳保費為700元、輕型機車為500元。但每年還是有許多車主忘了投保，一旦經過4次催繳提醒仍是未加以投保的話，汽車類罰款為3,000元，機車類罰款為1,500元，比一年應繳的保費多上2倍。

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