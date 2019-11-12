三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

▲三商美邦人壽財務長陳宏昇（皆為右）代表接受副總統陳建仁與公共工程委員會副主委顏久榮頒贈「最佳產品類獎」及「最佳產品類全國首獎」獎座。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於11日舉行，三商美邦人壽「愛平安傷害失能照護終身保險」榮獲「最佳產品類獎」及「最佳產品類全國首獎」雙獎項，分別由副總統陳建仁及公共工程委員會副主委顏久榮頒贈獎盃，三商美邦人壽財務長陳宏昇代表領獎。

根據衛生福利部公布2018年度國人十大死因統計中，共有6800多人死於事故傷害，居死亡原因第6名，等於每天約有18人死於各種意外事故。因事故傷害而失去工作能力者，不但損失工作收入，更需要旁人長期照顧及復健治療，因此選擇一次給付的失能保險金，顯然不足以轉移失能帶來的照護風險。

三商美邦人壽「愛平安傷害失能照護終身保險」為滿足國人意外傷害保險的需求，除了針對意外傷害事故提供住院手術慰問金、醫療保險金及重大燒燙傷保險金、失能保險金等意外保障外，當失能程度為1至6級時，更額外每個月給予定額的「傷害失能扶助保險金」。

該保單內容指出，若搭乘大眾運輸工具發生意外失能時，依搭乘不同的交通工具給予不同加倍比例的失能保險金，補貼因意外傷害保險事故發生時可能需要支付的醫藥費用、照顧所減少的工作收入，另結合壽險保障，給予保戶最完備的防護網。

三商美邦人壽建議，除加強注意自身安全外，也應做足風險管理，規劃合適的保險，並應定期檢視保單，適時補足保障缺口，讓自己和家人可以無憂的追求幸福人生。