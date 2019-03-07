從主治醫師月薪到年營收3億　莊盛全拜新光之賜創璽悅月子中心

▲璽悅月子中心創辦人莊盛全醫師。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

璽悅月子中心創辦人莊盛全來自新光醫院婦產科醫師，12年前任職期間在院方安排下，聽了許多坐月子中心業務市場分析報告，集團雖因故未開設，卻讓莊嗅到商機毅然決然辭職，把房屋抵押貸款籌錢近3千萬，當起創業家，並獲得新光金董事長吳東進及新光人壽支持，成了天母與新板傑仕堡的紅牌租客。

新光金控董事長吳東進和新光人壽總經理蔡雄繼領軍，全力護航推銷產後護理之家「璽悅月子中心」，除了是預計今年7月進駐新完工啟用的新北市新板傑仕堡大樓的新房客之外，還有一大關鍵是其與璽悅在天母捷仕堡的分潤合作模式，已經從坐月子中心營運實績中，享受到5~10%的獲利效益，進而再攜手於板橋合作，因而雙雙親自出馬在準媽媽保戶前，為自家親密夥伴站台背書。

▼新光人壽投資璽悅月子中心所展示的月子餐。（圖／記者李蕙璇攝）

而「璽悅月子中心」創辦人莊盛全本身即來自新光醫院的婦產科醫師，12年前獨資創業在2年後即回本，並繼續拓點增設到士林館、金山館、新竹館、天母館、林口館及大直館等6個據點，其最新板橋館也正緊鑼密鼓準備開幕。

莊盛全表示，他主要診治婦女泌尿方面的狀況，在新光醫院擔任主治醫師任職2年期間，因為當時集團、醫院等曾研究結合醫療院所資源開設坐月子中心，而他出席參與籌設過程中聽了好多場業務分析，進而對這個領域燃起興趣。只是後來集團未繼續執行這個方案，他覺得可試試開發此藍海市場，便辭去醫師工作，把房屋抵押貸款還向親友借錢籌款第一筆資金約2,500萬元，一頭栽入創業之途。

▼由新光人壽投資合作的璽悅月子中心將於7月進住其租用宅新板傑仕堡大樓。中為新光人壽總經理蔡雄繼、右二為璽悅國際董事黃麟雅。（圖／新光人壽提供）

由於開設坐月子中心是重資產行業，成立一處據點的門檻至少5千萬到1億元相當高，而他都是獨資在一據點獲利後才再擴點，便思考如何能夠降低設點資金。在看到天母傑仕堡大樓招租客時，遂主動向房東新光人壽提出分潤合作案，由新壽出設裝潢資金，而他負責軟硬體架設及經營等，之後利潤按比例共享，引起吳董注意及新光集團的支持，也因此合夥開設了新禧悅公司，共同經營天母與板橋二處據點。

如今他的事業體系現有110多床，專攻最頂端媽媽市場，是同業中最早啟用胎兒監視器，可讓媽媽在房間休息也可隨時關注新生兒一舉一動。現在還研發嬰兒呼吸心跳、體溫等監視系統，都是希望透過全方位的體貼照護，讓媽媽與新生兒都可以安心休養。

莊盛全指出，璽悅的坐月子費用一天約8千~1.9萬元，目前年收入3~4億元，再加上板橋館開幕後，預計增至到160多床，可讓收入擴至4~5億，而且也正透過AI延伸的App系統，整合前台客戶的諮詢、預約、入住等流程安排，到後台的整合各據點的人力彈性調配，以期能達年化報酬率現今超過5%，成長到10%。

延伸閱讀

►新光人壽200多棟不動產租金收益 去年破38億元