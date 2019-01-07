微軟新Surface系列1/15在台上市　即日起預購開跑

▲微軟新Surface系列將於1/15在台上市，即日起可預購。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

微軟Surface新一代裝置 Surface Pro 6、Laptop 2、Studio 2將於1月15日正式在台上市，預購即日起開跑；微軟將根據硬體技術的革新、企業工作情境的急遽變化與使用者的反饋，致力提供與時俱進的全新裝置選擇。

台灣微軟Surface事業部產品行銷協理詹宗翰表示，Surface的誕生是為滿足每個組織、每位使用者與創作者對效能和多功能性的需求。而今，科技需要隱身幕後，好讓使用者能隨時進入最具創造力的狀態。兼具時尚與高效能的全新Surface系列是一個個容器，將好的解決方案與服務串連在一起，幫助使用者釋放創造力、專注打造更極致的工作成果，進而成為支持使用者構築自我願景、達成夢想的完美後盾。對希望在2019年有新突破的人們來說，Surface將協助他們把創新思維帶入工作與生活。

Surface Pro 6

Surface Pro 6搭載第8代Intel Core四核心處理器的裝置不但具備全天候電池續航力，更有相較前一代高出1.5倍的效能。配備12.3吋PixelSense螢幕，適用於影像編輯、設計或文書處理。搭配手寫筆和數位筆跡，使用者可在Surface Pro 6發揮Office 365中許多人工智慧功能，讓科技把靈感提升到更高層次。

Surface Pro 6具有165度的可調整支架、重量僅770克，搭配Alcantara材質的實體鍵盤保護蓋，可立即從平板轉變成筆記型電腦，除了經典白金色之外，全新墨黑色也一併問世。無論何時何地，都可輕鬆打造出屬於自己的完美工作空間！

Surface Laptop 2

Surface Laptop 2搭載第8代Intel Core四核心處理器，更擁有相較前一代提升高達85%的運算效能。採用PixelSense 13.5吋觸控螢幕，擁有長達14.5小時的電池續航力，共有白金、酒紅、鈷藍和全新墨黑色等四種顏色可供選擇。

Surface Studio 2

Surface Studio 2的亮度較以往提升38%、對比度提升22%，並經過校準提供貼近真實的色彩。同時，它還搭載新一代Pascal架構、效能提升50%的GPU與固態硬碟。預設狀態下，其可支援192 DPI解析度，完整重現實體印刷。使用者將可在這個令人驚豔的28吋PixelSense 螢幕享受沉浸式的體驗，並搭配Surface手寫筆與Surface Dial完全解放創作潛能。

台灣微軟指出，Surface Pro 6、Surface Laptop 2 和Surface Studio 2將於1月15日在台正式上市，預購即日起開跑。消費者可於法雅客、富邦媒體科技、崑碁電腦、虹優科技、全國電子專賣店、神腦國際企業、順發電腦、燦坤實業、網路家庭國際資訊體驗。