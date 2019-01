忌妒正妹只和好兄弟睡　噁男摸進小房間性侵：妳好漂亮

▲男子竟然趁人之危,摸黑性侵一名熟睡女子。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國板球球員赫本(Alex Hepburn)眼紅隊友成功約到一名正妹共度春宵,他卻只能孤枕難眠,等到對方完事後,竟然闖入小房間內性侵已經熟睡的女子。女子半夢半醒中還以為和她行房的是剛才的帥哥,睜開眼睛才發現對方竟然是赫本。

23歲的赫本2017年4月1日凌晨,和隊友克拉克(Joe Clarke)一起去酒吧狂歡,酒後對方成功釣到一名正妹,2人還情不自禁跑到小房間裡發生性行為,讓他心裡很不是滋味,便趁對方結束後去廁所時,溜到房間內摸黑進行性侵。

受害女子表示,已經睡著的她突然感覺身上有人壓著,她本來以為對方是克拉克便沒有太在意,然而摸到頭髮時察覺不對,而且對方是用澳洲口音說話,她便立即跳起來想要走,但想要繼續發生關係的赫本卻拉著她,還噁心的說「妳很漂亮」,氣得她大罵「不可能」逃出酒吧。

受害人逃到街上後,被人看到崩潰大哭的模樣,並打電話向好友求救。赫本後來拒絕對被起訴的2項性侵罪認罪,稱女子當時人是清醒的,2人情不自禁吻了起來,獲得對方的同意才發生性關係。

檢察官摩爾(Miranda Moore QC)則在赫本的手機裡,發現WhatsApp有一個聊天群組是在專門統計「睡過多少女人的人數」,贏的人將可以享受其他輸家付錢提供的「快樂夜晚」,讓她在庭上痛批,「他看到那個女孩睡著了,便覺得是個好機會,這就是被告對於女性的態度。」本案目前仍在進行審判中。

