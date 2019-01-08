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忌妒正妹只和好兄弟睡　噁男摸進小房間性侵：妳好漂亮

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲男子竟然趁人之危，摸黑性侵一名熟睡女子。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國板球球員赫本(Alex Hepburn)眼紅隊友成功約到一名正妹共度春宵，他卻只能孤枕難眠，等到對方完事後，竟然闖入小房間內性侵已經熟睡的女子。女子半夢半醒中還以為和她行房的是剛才的帥哥，睜開眼睛才發現對方竟然是赫本。

23歲的赫本2017年4月1日凌晨，和隊友克拉克(Joe Clarke)一起去酒吧狂歡，酒後對方成功釣到一名正妹，2人還情不自禁跑到小房間裡發生性行為，讓他心裡很不是滋味，便趁對方結束後去廁所時，溜到房間內摸黑進行性侵。

受害女子表示，已經睡著的她突然感覺身上有人壓著，她本來以為對方是克拉克便沒有太在意，然而摸到頭髮時察覺不對，而且對方是用澳洲口音說話，她便立即跳起來想要走，但想要繼續發生關係的赫本卻拉著她，還噁心的說「妳很漂亮」，氣得她大罵「不可能」逃出酒吧。

受害人逃到街上後，被人看到崩潰大哭的模樣，並打電話向好友求救。赫本後來拒絕對被起訴的2項性侵罪認罪，稱女子當時人是清醒的，2人情不自禁吻了起來，獲得對方的同意才發生性關係。

檢察官摩爾(Miranda Moore QC)則在赫本的手機裡，發現WhatsApp有一個聊天群組是在專門統計「睡過多少女人的人數」，贏的人將可以享受其他輸家付錢提供的「快樂夜晚」，讓她在庭上痛批，「他看到那個女孩睡著了，便覺得是個好機會，這就是被告對於女性的態度。」本案目前仍在進行審判中。

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關鍵字：性侵,球員,Alex Hepburn,板球,Alex Hepburn,Joe Clarke

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