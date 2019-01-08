屏東萬丹自小客車擦撞小貨車　2車5人受傷送醫

▲屏東縣消防局救出受困傷者。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉8日凌晨發生車禍，有5人受傷，屏東縣消防局獲報出動大批人員駕駛各式車輛前往救護，經過近50分鐘救助，將傷者分別救出送醫，由於雙方駕駛均無酒精反應，相關肇事原因由警方調查處理中。

▲▼消防人員救出受困傷患。

警方初步調查，凌晨1時05分左右，吳姓駕駛自小客車載劉姓女子，沿下蚶路由東往西行駛，途經萬丹鄉廈北村南北路二段與下蚶路口，與郭男男子駕駛自小貨車，車上載妻子及女兒，沿南北路二段北往南方向行駛，雙方車輛於路口發生交岔路口發生擦撞車禍，導致兩車駕駛及乘客共5人分別受傷送醫治療，目前均無大礙 。

屏東縣消防局凌晨1時09分受理萬丹鄉下蚶路與南北路交叉路口車禍救護，報案人表示現場有多位民眾受傷並受困於車內，立即派遣萬丹出動救護車及救助車，由小隊長陳文川帶隊先前往救援，隨後再派新園、竹田、屏二救護車共7車13人前往協助，01時56分回報受困人員已全數救出，有5人送醫救治，包括2男3女。

其中23歲女子額頭與肢體外傷，下腹痛送往寶建醫院；22歲男子額頭外傷，27歲女子嘴唇與雙膝外傷送往輔英醫院；52歲女子左小腿骨折、胸痛，送往國仁醫院；40歲男子左大腿與右小腿骨折送往屏東醫院。相關肇事原因，轄區的屏東警分局正在調查。