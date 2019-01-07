男女議員一起住了半世紀　百歲人瑞打官司要對方搬家

▲前新北市議員張乾生(左)蔡洪嬌娥(右)曾同住一處達半世紀。（圖／翻攝新北市議會官網）

記者劉昌松／台北報導

新北市前議員張乾生（103歲）與蔡洪嬌娥（93歲）私交不錯，退休後還常與三五好友一起登山，為了行動方便，兩人同住士林一處公寓達半世紀之久，但不知為何，兩人關係一夕生變，張乾生2016年因病住院後，告訴兒子不想再跟蔡洪同住，因蔡洪無法證明當初張家有承諾讓她住到老死，士林地院7日判蔡洪需在5年內搬出，這段期間須支付每月近2萬元房租。

本案兩名人瑞級主角，都是新北市改制前的台北縣議員，根據新北市議會網站資料，兩人都是國小老師出身，投身政壇後，張乾生曾任連任3屆議員，蔡洪嬌娥也是2屆議員。

1986年到1988年間，各有家庭的張乾生和蔡洪嬌娥，都已卸任多年，因為兩人時常和友人到士林、北投一帶登山健行，加上張乾生當時不想與子女住在一起，蔡洪嬌娥因此基於老同事情誼，讓張住進她名下的士林一處公寓。

後來公寓因抵押遭法拍，被張乾生的兒子買下，但張子仍讓父親和蔡洪繼續同住，直到2016年底，張乾生因病住院就醫後，不知何故，不願再回去跟蔡洪同住，張子因此打官司要求蔡洪搬家。

雖蔡洪堅稱當初是張乾生提供資金給兒子去買下這間法拍，而且也同意讓她住到老死為止，但因為無法拿出相關事證，法官認為蔡洪無權占有該屋，應該要搬家，但考量蔡洪年事已高，實在很難在短時間內找到其他安身之所，所以特別給蔡洪有5年的緩衝時間，慢慢找房子，只是在搬家前，得按月給付近2萬元的房租。可上訴。

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