最愛抽雪茄、吃冰淇淋！美最高齡二戰老兵辭世　享壽112歲

▲ 歐佛頓是名非裔美國人，也是美國最年長的男性人瑞。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國最年長的二戰老兵歐佛頓（Richard Overton）27日辭世，享壽112歲。回顧這位「活傳奇」的精彩人生，他曾隨著美軍駐紮在珍珠港、硫磺島、沖繩等地，也見證種族隔離政策廢除、民權法案通過以及美國第一位黑人總統誕生，平時最喜歡在家門口抽雪茄、喝咖啡搭配威士忌，也酷愛吃冰淇淋。

歐佛頓1906年5月11日在德州出生，但他的一生歷經許許多多的生離死別，他在30多歲時自願從軍，並加入第188航空工程營（1887th Engineer Aviation Battalion），隨著美軍遠赴太平洋參戰，更做過埋葬事宜、基地保安人員和軍官駕駛等工作。

▲ 歐佛頓曾在1940年代從軍。他指出，他是靠著上帝的恩典才能離開戰場。（圖／翻攝自維基百科）

期間，他親眼目睹戰場船艦悶燒、港灣被戰死者鮮血染紅的畫面。但他對於這段戰場往事總是不願多提，坦言不喜歡回想這段過程，直說早已忘記那些事情。到了1945年退伍後，他才回到德州，最後到了政府財政部上班。

歐佛頓待人和善慷慨，且晚年的身體相當硬朗，甚至有親戚大讚95歲的他就好像只有65歲一樣，喜歡到處走走，和別人聊天。2013年，當時107歲的歐佛頓獲得時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）表揚。

值得一提的是，歐佛頓並沒有特別的長壽秘訣，甚至喜歡抽雪茄、喝咖啡搭配威士忌，除了愛喝湯、喝牛奶、吃玉米和魚之外，冰淇淋是他的最愛，「我每天晚上都要吃冰，這會讓我感到很開心，尤其是奶油山核桃口味。」而今年5月11日這天，歐佛頓和家人親友一同慶祝他的112歲生日。

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不過，歐佛頓上周因肺炎住院治療，並於24日住進德州奧斯汀一間療養院。最後，他在27日離世。根據親屬的說法，歐佛頓在臨終時走的非常安詳。

面對這則消息，德州州長艾伯特（Greg Abbott）表示，歐佛頓不但是美國的象徵，更是德州的傳奇，「我們永遠無法報答他對國家的付出以及對德州的長遠影響…能夠認識他，我深感榮幸。」