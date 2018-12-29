最愛抽雪茄、吃冰淇淋！美最高齡二戰老兵辭世　享壽112歲

▲ 歐佛頓是名非裔美國人，也是美國最年長的男性人瑞。（圖／達志影像／美聯社）
國際中心／綜合報導
美國最年長的二戰老兵歐佛頓（Richard Overton）27日辭世，享壽112歲。回顧這位「活傳奇」的精彩人生，他曾隨著美軍駐紮在珍珠港、硫磺島、沖繩等地，也見證種族隔離政策廢除、民權法案通過以及美國第一位黑人總統誕生，平時最喜歡在家門口抽雪茄、喝咖啡搭配威士忌，也酷愛吃冰淇淋。
歐佛頓1906年5月11日在德州出生，但他的一生歷經許許多多的生離死別，他在30多歲時自願從軍，並加入第188航空工程營（1887th Engineer Aviation Battalion），隨著美軍遠赴太平洋參戰，更做過埋葬事宜、基地保安人員和軍官駕駛等工作。
▲ 歐佛頓曾在1940年代從軍。他指出，他是靠著上帝的恩典才能離開戰場。（圖／翻攝自維基百科）
期間，他親眼目睹戰場船艦悶燒、港灣被戰死者鮮血染紅的畫面。但他對於這段戰場往事總是不願多提，坦言不喜歡回想這段過程，直說早已忘記那些事情。到了1945年退伍後，他才回到德州，最後到了政府財政部上班。
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It is with great sadness that we are reporting the passing of our beloved Richard Arvin Overton. Richard passed away today at the age of 112 after battling pneumonia. He was a WWII veteran, an inspiration for not only Austin but many across the world and a true American hero. He will be missed dearly. We ask that you please respect the family at this time of mourning. We will announce memorial service details as soon as we can. Thank you all for the continued support.
歐佛頓待人和善慷慨，且晚年的身體相當硬朗，甚至有親戚大讚95歲的他就好像只有65歲一樣，喜歡到處走走，和別人聊天。2013年，當時107歲的歐佛頓獲得時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）表揚。
值得一提的是，歐佛頓並沒有特別的長壽秘訣，甚至喜歡抽雪茄、喝咖啡搭配威士忌，除了愛喝湯、喝牛奶、吃玉米和魚之外，冰淇淋是他的最愛，「我每天晚上都要吃冰，這會讓我感到很開心，尤其是奶油山核桃口味。」而今年5月11日這天，歐佛頓和家人親友一同慶祝他的112歲生日。
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不過，歐佛頓上周因肺炎住院治療，並於24日住進德州奧斯汀一間療養院。最後，他在27日離世。根據親屬的說法，歐佛頓在臨終時走的非常安詳。
面對這則消息，德州州長艾伯特（Greg Abbott）表示，歐佛頓不但是美國的象徵，更是德州的傳奇，「我們永遠無法報答他對國家的付出以及對德州的長遠影響…能夠認識他，我深感榮幸。」