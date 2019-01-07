蔣萬安挺蔡英文4個必須　蔡正元：典型的涉世未深

▲蔡正元。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨立委蔣萬安日前在政論節目上表示，支持總統蔡英文提出的4個必須，不接受北京政府「九二共識是一國兩制」的說法，他7日再度強調反對一國兩制，誰當總統都必須捍衛中華民國的主權與存在。對此，前國民黨立委蔡正元狠酸，「典型的涉世未深」

蔡正元7日凌晨在臉書表示，蔡英文的第1個必須，必須正視中華民國台灣存在的事實，「蔡英文和民進黨，什麼時候正視過中華民國存在的事實？他們不是積極努力在建立台灣共和國嗎？」

蔡正元指出，蔡英文的第2個必須，必須尊重二千三百萬人民，對自由民主的堅持？「大陸有要求廢除現在實施的這套「自由民主」制度？蔡英文和民進黨不是正在利用這套制度，推翻中華民國，建立台灣共和國？」



蔡正元又說，蔡英文的第3個必須，必須以和平對等的方式，來處理雙方的歧異，1992年產生九二共識，1993年舉行辜汪會談，有那一件是不和平、不對等？「前總統李登輝不搞兩國論，會有飛彈危機嗎？前總統陳水扁不搞一邊一國，會有斷交潮嗎？蔡英文不否定九二共識，會有機艦繞台嗎？」



蔡正元痛批，蔡英文的第4個必須，必須政府或政府授權的，公權力機構坐下來談，「蔡英文和民進黨政府，準備要跟大陸進行政治談判嗎？不然要政府出面坐下談什麼？政府除了軍事、外交有什麼是不能取代的？經濟、文化交流常常是政府越幫越忙！」



蔡正元直指，蔡英文想說的是，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜這些地方首長，別想踢開民進黨政府，和大陸談生意和交流，蔡英文這4個必須，「國民黨政治人物，如果給予肯定的贊成，只能說真的涉世未深。」