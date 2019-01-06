以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫師匯20萬　結果讓他心碎

▲古婉蓁（Amber）擁有亮麗窈窕身材。（圖／翻攝自amber2920 instagram，下同）



突發中心／台北報導

前長榮航空空姐古婉蓁（Amber）時常在Instagram上分享養眼照片，也熱愛與網友互動，擁有D罩杯身形的她，性感外型讓許多網友稱呼是「美乳天菜空姐」、「長榮隋棠」，不料卻捲入詐騙糾紛，被一名醫師指控拿了錢人間蒸發。台北地檢署偵查終結，認定是有人盜用古女照片，因此將她不起訴。

一名任職台大醫院的醫師指控，日前在「陌陌」與古女互動，接著2人就轉用WeChat聯繫，因對方常常提到工作壓力大、家人生病等近況，起了同情心、有想要照顧她的念頭，就這樣前後匯了4萬多人民幣（約台幣20萬）；可疑的是，每次提及見面的事情對方都轉開話題，直到2017年要女方還錢，但古女卻人間蒸發才驚覺遭受騙。

根據《蘋果日報》報導，古婉蓁出庭時一臉茫然，稱自己根本沒用WeChat和陌陌，也完全不認識男醫師，照片應該是遭他人盜用。

由於帳戶在大陸根本無法查緝，經採證軟體比對發現時間順序都是古婉蓁先發表，之後「陌陌」這邊的照片才會作更新，檢方因此以罪嫌不足將古女不起訴；至於詐騙者的身分仍不清楚，需再繼續追查。

▲其實這也不是第一次因遭盜用照片而鬧上法院了，早在2016年就曾發生過。



在航空業工作已經任職4年的古婉蓁，經常在粉絲頁分享飛行與各地旅行的生活照片，幾乎每個月都會有2趟飛美國的班機。她客氣和藹，笑容時而靦腆，許多粉絲都希望可以在飛機上被她親切服務，另在Instagram上傳的個人照片都會許多人按讚，像是最近她分享在河堤慢跑的心得，沒想到卻被有心人盜用照片，差點就吃上官司。

其實這也不是她第一次遭盜用照片而鬧上法院了，2016年一名王姓銀行員也是在交友軟體認識冒牌古女，對方表示有朋友在海南島緊急需要開刀，得花1萬多元人民幣，還缺7000元湊不出來，又恰巧是周末假日銀行沒開門，請有大陸銀行帳號的他救急幫忙，這一幫之後便音訊全無，氣得王男告上法院。

【更多新聞】

正妹交往N人！懷孕「不知孩子爸」哭哭要小王負責 DNA還他清白



路邊停車「推到紅線」吃罰單！車主氣炸 法官判他無罪：不是人