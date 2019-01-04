影／聯發科副理誆操作丙種　「團隊不缺錢」竹科貴婦團慘洗上億

記者陳凱力／新竹報導

新竹1群竹科工程師及貴婦向媒體投訴，遭聯發科曾姓技術副理詐騙，以每月高額10%獲利，誘騙被害人投資，違法吸金至少超過1億，結果今年7月中旬全數跳票，造成數十個被害人全數血本無歸。令被害人氣憤的是，他們去縣警局報警，結果被警方當皮球踢來踢去，最後找到縣調站報案，但調查員卻推拖拉，僅完成3受害人筆錄，令被害人痛罵「司法真讓人失望」，最後只能找媒體幫她們，不要有其他人受害。

▲聯發科曾姓工程師去年無預警離職，所有投資人急得跳腳。（圖／讀者提供）



▲曾男原本任職於聯發科，他曾向投資人表示，在聯發科裡有一個專門操作丙種資金的投資團隊，藉以博取投資者信任。（圖／讀者提供）



投訴者A小姐表示，聯發科的曾姓技術副理誆騙他們，指稱聯發科內部有1個團隊，專門研究用丙種資金做墊款，做成線型，曾男說每年他們團隊的投報率都有400%，只是為求取信任，曾男故意以退為進告訴她們「團隊不缺錢，若想當金主頂多只能一個月分10%的報酬，半年為1期，就可拿回資金，這樣你們也不用怕被我們騙」。

竹科貴婦B小姐陸續投資直到快跳票前才又加碼大量資金，總計近千萬，她氣憤的說「曾男透過朋友介紹認識，自誇年薪300萬，與公司團隊組成投資團隊，與股市分析師名嘴合作，正在募集金主合作投資，保證獲利每月10%的獲利」，B小姐說「原本前幾個月都是小額幾十萬的投資，由於獲利穩定她才又加碼幾筆大筆的，結果2018年7月間就陸續跳票，接著人就捲款消失不見，損失慘重」。

被害人C表示「當時將數百萬的購屋頭期款拿匯給曾男，結果現在房子都買不成了」。最離譜的是，2018年4月還有竹科貴婦單獨一人就投了5千萬元進去，一樣3個月後全數被曾男捲走，和她們一樣收到的支票全數跳票，變成一張張廢紙，看著這一張張「昂貴的廢紙」，讓她們不知該如何是好。

▲受害者說她們到處求助卻被當皮球踢，最後到了縣調站，調查官卻只讓她們等待，他們一等就等了半年，到現在還沒有下文。（圖／記者陳凱力翻攝）

被害人表示，跳票後所有人都找不到曾姓副理，他們也曾打電話向聯發科公司反應，但聯發科卻表示曾男正在辦離職，投訴者告知聯發科公司「曾男利用聯發科名義在外違法吸金」，但聯發科公司內部卻僅表示會跟公司反應，之後就石沉大海，讓曾男從此徹底失去蹤跡。

被害人向聯發科公司投訴無門後，再轉往新竹檢調系統，他們向新竹縣調站報案，但顯然運氣不太好，從2018年8月至今卻只做了3個被害人筆錄，其他被害人去電詢問，卻被調查人員以「不要指導我們辦案」讓他們碰釘子，3名作完筆錄的被害人氣憤的說「我們去作筆錄，還是我們積極主動找上調查局才能成功作完筆錄，其他人根本連作都沒作」被害人損失大筆金錢卻投訴無門四處碰壁，最後只能找上媒體幫忙申張正義。

▲受害人拿出一疊支票說，這些通通都是跳票的支票，現在只能是昂貴的廢紙。（圖／記者陳凱力攝）

新竹地檢主任兼發言人林奕彣說，被害人遇到這種狀況建議到地檢按鈴遞狀申告，檢方將分案指揮調查人員偵辦，並了解偵辦進度。