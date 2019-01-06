桃園瘋夫掐死空姐妻！舅驚爆「關鍵內幕」起底夫妻背景

記者張君豪、柯沛辰／桃園報導

桃園蘆竹6日驚傳殺妻命案，航空公司50歲簡姓女主管下午與詹姓丈夫發生口角，卻慘遭對方勒斃家中。事後，死者舅舅出面抱不平，爆料詹男先前開眼鏡行慘賠，不僅拿了姪女1000多萬，還以投資為由騙走女方友人100萬元，事後女方心寒想離婚，詹男竟還三番兩次放話殺妻，而且屢屢道歉都未真心悔改，最終釀成憾事。

根據警方調查，55歲詹男6日下午酒後情緒激動，不僅與簡妻大吵一架，還活活將對方勒斃。行凶後，詹男企圖割腕自殺，還打電話給朋友說「發生事情，不想活了，我們下輩子再當兄弟」，嚇得友人趕緊報案。好在員警及時抵達，發現詹男呆坐在沙發，而且手拿一把牛排刀自殘，當場強行壓制，將人送醫戒護。

▲簡女遭活活掐死，陳屍自家豪宅。（圖／記者張君豪翻攝）

死者舅舅6日晚間步出警局時透露，夫妻倆已經結婚20多年，以前感情非常好，但近年常因財務問題起衝突，男方之前在中正路尾開眼鏡行，但開了幾年生意一直不太好，每個月都沒賺錢，常常得跟女方拿錢墊房租，還借了好幾百萬的支票。

▲詹男被帶回警局偵訊。（圖／突發中心翻攝）

他爆料，姪女之前曾透露男方前前後後伸手拿了至少1000多萬，「她當空中小姐一個月10來萬阿，那麼多年錢都給那男的拿去」，沒想到詹男不長進，關掉眼鏡行後長期無業酗酒，1年前曾說過要去當保全，結果後來沒去當，又騙女方同事100萬，才讓妻子萌生離婚念頭。

他指控，詹男3個月前就曾放話要對姪女不利，當時女方向阿姨、姨丈求助後，男方還承諾改過自新，沒想到後來又故態復萌，所以他去年12月出面二度協調，建議雙方先分居，「離婚急不得」，沒想到如今再次接到消息，竟是這樣不幸的結局。

▲▼簡女擔任知名航空公司座艙長，近日想離婚卻慘死丈夫手下。（圖／記者張君豪翻攝）