「假檢察官」老梗　孤女千萬遺產一個月詐光了

▲警方逮捕張姓車手（白衣者），在他身上起獲120多萬元。 （圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名30多歲女子父母相繼過世，留下千萬遺產給她，只是女子因此成為詐騙集團覬覦的對象。詐騙集團利用萬年老梗「假檢察官與警官」成功騙取女子將遺產、定存等全部身家1160餘萬元全數交由「假檢察官」保管，等她察覺有異後悔莫及了，警方指出，女子報案時神情落寞、欲哭無淚，連承辦警員也不禁鼻酸。警方掌握一名26歲張姓車手涉案，日前將張男逮捕，但張姓車手卻供稱，從女子處取得的千餘萬元，早已全部上繳集團，自己也不清楚贓款下落，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦，並持續向上追查幕後集團。



警方調查，2018年11月中旬，這名30歲的女子在家裡一通電話，對方佯稱她涉及盜領健保補助費等刑事案件等，財產可能遭到扣押，女子因擔心財產遭法院扣押一時情急，未經查證就將父母留下來的千萬遺產陸續交「假檢察官」保管，「假檢察官」還煞有其事地對她叮囑，指稱「刑案偵查不公開」，為避免再次違法，要求她絕對不能向第三人提及。



女子從11月中旬至12月初，陸續將保險、定存單解約，加上父母留下的遺產共1160餘萬元，分7次交給「假檢察官」，後來女子卻遲遲等不到「假檢察官」通知，驚覺可能遇到詐騙，12月才趕緊向警方報案。



警方掌握一名26歲張姓車手涉案，日前將張男逮捕，並在他身上起獲向其他被害者詐取的120多萬元贓款，但張姓車手卻供稱，從女子處取得的千餘萬元，早已全部上繳集團，自己也不清楚贓款下落，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦，並持續向上追查幕後集團。