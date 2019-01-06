政府不全面禁止廚餘養豬　豬農17日北上抗議訴求「救台豬」

▲宜蘭養豬場有116場，有5萬907頭豬，其中42場用廚餘飼養1萬160頭豬。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情逼近台灣，許多豬農擔心傳播病毒關鍵之一的「廚餘」，會讓台灣淪為疫區，農委會今（6日）宣布，要讓還沒登記在環保署的廚餘養豬場1周內申請合格，台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育不滿認為，只有全面禁止才能降低風險，確定號召全台豬農17日北上前往農委會抗議，訴求「禁廚餘、救台豬」。

郭嘉育說，今天雖然有感受到農委會的退讓，但廚餘養豬真的是很大的風險，農委會不能不斷聲稱，要等到台灣有疫情才禁止， 因為台灣的廚餘早晚都要進入養殖系統，如果能提早面對，國內高達2千多億的養豬產業就能大幅降低消失機率，且疫情要是爆發，首當其衝除豬農的財產損失外， 連運輸、獸醫和醫藥等業都會受到慘重波及，那是一整個生命共同體。

▲台灣養豬青年聯盟認為，只有全面禁止廚餘養豬才能降低非洲豬瘟病毒傳播到台灣風險。（圖／宜蘭縣政府提供）

郭嘉育指出，台灣的豬肉自給率將近9成，可以去想像當台灣的豬都沒有的時候，只能依賴進口，代表控制物價的權利都掌握在其他國家手上，農委會或政府都不能控制， 到時物價狂飆外，最大衝擊的是國人民生。

郭嘉育表示，為表達豬農心聲，原訂9日抗議將改到17日，接下來這幾天將和聯盟的1百多位成員號召全台豬農一起北上抗議外，也會集結相關產業，如獸醫、飼料業等關心養豬產業的人，預估當天會有約10到15輛遊覽車北上訴求「禁廚餘、救台豬」。

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