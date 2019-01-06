金門防疫戰／知名豬肉乾「品質保證」堅不下架　陸客團照啃豬腳

▲知名業者堅持豬肉乾不下架，卻「拒絕販售顧客」；前往另間門市，店員僅提醒不要帶出關，仍販售給記者 。（圖／記者王亞志攝）

記者 王亞志、陳以昇／金門報導

非洲豬瘟死豬漂上金門海岸，防疫期間造成的無形的恐慌也悄悄隨之上岸。1月3日政府一宣布豬肉禁止輸台出境後，直接衝擊當地食品相關產業。為了破除旅客疑慮，挽救「直直落」的業績，大型團客餐廳配合客人要求，避開豬肉菜單；有些伴手禮店將豬肉乾全面下架封存，度過業績慘澹的14天；另有店家則堅持豬肉乾照樣陳列，「下架表示產品有問題，客人要買時，會告知暫不販售。」但記者前往該業者另一間分店時，店家並沒有「拒絕販售」。

▲知名業者堅持豬肉乾不下架當作「品質保證」，一度有民眾要選購豬肉乾，結帳時店家才告知「暫時拒絕販售豬肉乾」。（圖／記者王亞志攝）

記者前往「良金牧場」工廠總店，假日午後沒有團客進出購物。店內各式伴手禮整齊陳列：除了知名牛肉乾外，記者發現店內豬肉乾、豬肉角、肉鬆等相關豬肉製品依然擺在架上。該公司企劃薛柔辰坦言年關將至，禁令宣布後多少影響到業績，但她堅持「下架表示產品品質有問題，會來我們這裡的顧客，百分百都是要帶出境，我們仍配合政府政策，會告知客人暫不販售豬肉製品。」記者前往另一間太湖門市，記者一拿起豬肉乾，店員驚呼，「你拿豬肉幹嘛！要現在吃還是帶去台灣？」當店員得知豬肉要在當地嗑光後，這才鬆一口氣，「害我嚇一跳，帶豬肉出境會罰20萬耶！」店員一邊溫馨告知，仍販售豬肉乾給記者，和總公司「拒絕販售豬肉乾」的說法前後不一。

另一間知名「高坑牛肉乾」，空蕩的店內只剩店員苦撐。豬肉乾牛肉乾並列上架，「客人知道豬肉帶不回台灣，象徵性買1、2包帶回飯店過過乾癮。」店員說「豬肉乾業績掉了50%，牛肉乾銷量並沒有因此拉高，豬瘟疑慮連帶衝擊牛肉乾銷量，就怕肉製品出不了海關。」

伴手禮業者生意慘兮兮，接待團客的金麒麟餐廳，幾桌來自台南的團客，面對桌上美味的豬腳料理很捧場，「來之前有問過店家，豬肉通過檢驗了，沒有問題啦。」餐廳王老闆表示，農曆年前是淡季，客人少很正常，並非豬瘟衝擊生意。「看桌上菜餚就知道，必吃的豬腳如果剩很多，就是台灣的團客，陸客一定都吃光光！」王老闆說每桌合菜都有三道豬肉料理，「這樣客人才吃得飽啦。」仍有部分台灣團客打電話要求更換豬肉菜單，「10團裡面有3團會要求，如果對豬肉料理有疑慮，我們會建議全素菜單，讓團客吃得安心！」

▲金門團客餐廳因應豬瘟疑慮，配合客人隨時可換掉豬肉菜色 ，這桌台灣團客對桌上豬腳料理很捧場，全部啃光光。（圖／記者陳以昇攝）

另一間記德餐廳招牌菜「芋頭排骨」，原本使用烈嶼（小金門）生產的芋頭和當地豬肉燉出的風味菜色，因應疫情疑慮，餐廳已全面使用台灣豬肉，「如果客人不吃豬肉，隨時可以調整！」。接團多年的海鱻城餐廳40多人陸客團，津津有味啃著豬腳，其中一名張姓團客稱讚「台灣菜好吃，這豬腳燒得真好吃！」，被問到非洲豬瘟在大陸的疫情，這群陸客表示「有聽說中國有豬瘟，但我們江蘇省沒事！」隨即扒起一塊豬腳，「金門豬肉好吃！不怕！」

▲張姓陸客扒起一塊豬腳，直稱讚「金門豬肉燒得真好吃！」（圖／記者王亞志攝）