外交部推特超兇！吳釗燮署名發文「大陸連自己的豬都管不好」

儘管總統蔡英文5日呼籲國內各政黨不要再講「九二共識」，前總統馬英九今仍再臉書花了千字表示支持立場，並反問蔡英文執政兩年多來的兩岸論述是什麼？台灣面臨拒絕「九二共識」而造成的困局，她還要求別人也不能談，這是什麼心態？「蔡總統，拒絕『九二共識』，無法解決兩岸問題，美國、日本也都幫不上忙。」