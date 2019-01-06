外交部推特超兇！吳釗燮署名發文「大陸連自己的豬都管不好」

▲外交部推特發文。（圖／翻攝推特Twitter）
政治中心／綜合報導
面對非洲豬瘟，外交部6日推特開砲，發文表示「大陸連自己的豬都管不好」，要求世界動物衛生組織和國際社會介入，文末更署名「JW」即外交部長吳釗燮，引發熱議。
外交部指出，「大陸連自己的豬都管不好，非洲豬瘟疫情似乎已經失控，世界動物衛生組織和國際社會該介入（#China can’t even manage its own pigs. African swine fever seems out of control. Time for @OIEAnimalHealth & the international community to intervene.JW）」
金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，3日農委會公布檢驗結果，確定為非洲豬瘟病毒，全台進入高度警戒狀態。
農委會指出，根據基因片段，驗出的病毒與大陸分離病毒株相似度達100%，另依風向及以往經驗，該頭死豬應是自大陸漂流過來，即日起將針對金門養豬場共1萬1000頭豬展開檢疫訪視，先暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，確認畜牧場安全後，才會解除。
同時，農委會也循兩岸防疫通報機制，通知大陸，要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。