外交部推特超兇！吳釗燮署名發文「大陸連自己的豬都管不好」

面對非洲豬瘟,外交部6日推特開砲,發文表示「大陸連自己的豬都管不好」,要求世界動物衛生組織和國際社會介入,文末更署名「JW」即外交部長吳釗燮,引發熱議。

外交部指出,「大陸連自己的豬都管不好,非洲豬瘟疫情似乎已經失控,世界動物衛生組織和國際社會該介入(#China can’t even manage its own pigs. African swine fever seems out of control. Time for @OIEAnimalHealth & the international community to intervene.JW)」

金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報,在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻,3日農委會公布檢驗結果,確定為非洲豬瘟病毒,全台進入高度警戒狀態。

農委會指出,根據基因片段,驗出的病毒與大陸分離病毒株相似度達100%,另依風向及以往經驗,該頭死豬應是自大陸漂流過來,即日起將針對金門養豬場共1萬1000頭豬展開檢疫訪視,先暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天,確認畜牧場安全後,才會解除。

同時,農委會也循兩岸防疫通報機制,通知大陸,要求轄內養豬業者,作好豬隻屍體處理工作。