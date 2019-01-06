社群網絡平台個資外洩連環爆　美新國會討論立法保護隱私

▲Facebook和其他網絡平台爆出個資外洩醜聞，許多消費者和立法者開始討論隱私保護的問題。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

Facebook和其他網絡平台陸續發生用戶個人資料濫用、外洩的醜聞後，新上任的美國國會預計將針對科技公司推動新法，嚴加執行隱私和個資保護。華盛頓科技與創新資訊基金會分析師麥奎因（Alan McQuinn）認為，重點可能會放在資訊透明度、消費者訪問權限和濫用數據的執法力，但2018年生效的歐盟通用資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）可能會是「沉重負擔」，讓許多科技公司紛紛退出歐盟。

根據《法新社》報導，美國參議員夏茨（Brian Schatz）和其他14位民主黨議員公開支持一項要求線上公司保護個資，並停止不正當使用資料的法案。夏茨上個月在一份聲明中表示，人們期望他們提供給網站或應用程式的個人資料受到良好保護，不會被用來對自己不利，就如同醫生和律師應該保護並負責任地使用所持有的所有個資，線上公司也應該被要求這麼做。

歐盟通用資料保護規則（GDPR）於2018年生效之後，美國許多科技公司都保證他們願意接受新法規，建立統一的新標準，但很少有公司說明細節。分析師麥奎因表示，要求消費者「選擇同意」任何類型的資料可能帶來巨大影響，甚至傷害願意將資源投入創新的公司，一種可能的解決方案是建立資料的「層級」，消費者只需要對最敏感的類別選擇同意。

創投公司Loup Ventures的柯林頓（Doug Clinton）日前撰文表示，不論科技公司喜歡與否，2019都會是立法的一年，美國可以將歐盟通用資料保護規則中的「幾項要點」列入考慮，包含使用個資同意權、權限、可攜性和刪除權。

華盛頓數位權倡議團體民主科技中心（Center for Democracy & Technology）和產業界及維權團體，在去年12月提出另一項議案，內容包括消費者使用和更改線上公司取得個資的權益、資料攜移和限制第三方取得資料的權限，將限縮公司取得他們提供服務相關的資料。