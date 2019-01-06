　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

社群網絡平台個資外洩連環爆　美新國會討論立法保護隱私

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 臉書,facebook。（圖／達志影像／美聯社）

▲Facebook和其他網絡平台爆出個資外洩醜聞，許多消費者和立法者開始討論隱私保護的問題。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

Facebook和其他網絡平台陸續發生用戶個人資料濫用、外洩的醜聞後，新上任的美國國會預計將針對科技公司推動新法，嚴加執行隱私和個資保護。華盛頓科技與創新資訊基金會分析師麥奎因（Alan McQuinn）認為，重點可能會放在資訊透明度、消費者訪問權限和濫用數據的執法力，但2018年生效的歐盟通用資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）可能會是「沉重負擔」，讓許多科技公司紛紛退出歐盟。

根據《法新社》報導，美國參議員夏茨（Brian Schatz）和其他14位民主黨議員公開支持一項要求線上公司保護個資，並停止不正當使用資料的法案。夏茨上個月在一份聲明中表示，人們期望他們提供給網站或應用程式的個人資料受到良好保護，不會被用來對自己不利，就如同醫生和律師應該保護並負責任地使用所持有的所有個資，線上公司也應該被要求這麼做。

歐盟通用資料保護規則（GDPR）於2018年生效之後，美國許多科技公司都保證他們願意接受新法規，建立統一的新標準，但很少有公司說明細節。分析師麥奎因表示，要求消費者「選擇同意」任何類型的資料可能帶來巨大影響，甚至傷害願意將資源投入創新的公司，一種可能的解決方案是建立資料的「層級」，消費者只需要對最敏感的類別選擇同意。

創投公司Loup Ventures的柯林頓（Doug Clinton）日前撰文表示，不論科技公司喜歡與否，2019都會是立法的一年，美國可以將歐盟通用資料保護規則中的「幾項要點」列入考慮，包含使用個資同意權、權限、可攜性和刪除權。

華盛頓數位權倡議團體民主科技中心（Center for Democracy & Technology）和產業界及維權團體，在去年12月提出另一項議案，內容包括消費者使用和更改線上公司取得個資的權益、資料攜移和限制第三方取得資料的權限，將限縮公司取得他們提供服務相關的資料。

ET快訊
即／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治
五月天：過了今天再也沒有演唱會！「不要留下遺憾」
張雨綺復合豪門婚毀了！前夫控帶男開房「只要自己爽」
馬來西亞蘇丹宣布退位　創下該國首例

關鍵字：北美要聞,Facebook,個資外洩濫用,歐盟通用資料保護規則,GDPR

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

社群網絡平台個資外洩連環爆　美新國會討論立法保護隱私

快訊／娶25歲俄辣模惹議！馬來西亞蘇丹宣布退位　創該國首例

課富豪70%重稅！美國會最年輕女議員提「新政」：收入愈高貢獻愈多

日本地鐵「手提行李安檢」最快2月實施　加強反恐應東奧

90歲自行車手成績破世界紀錄　賽後一口肉竟讓他藥檢未過遭拔冠

日本10歲圍棋天才蘿莉！　仲邑堇成史上最年輕職業棋士

來自太空的求救電話？太空宇航員誤撥911　致NASA陷入恐慌

聯邦政府繼續停擺！優勝美地驚見「缺德黃金」　瀑布前垃圾亂丟

泰國流亡前總理戴克辛兄妹回廣東祭祖　鄉親熱烈歡迎

歐洲非法移民人數降至5年新低　非洲移民轉移陣地至西班牙

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

社群網絡平台個資外洩連環爆　美新國會討論立法保護隱私

快訊／娶25歲俄辣模惹議！馬來西亞蘇丹宣布退位　創該國首例

課富豪70%重稅！美國會最年輕女議員提「新政」：收入愈高貢獻愈多

日本地鐵「手提行李安檢」最快2月實施　加強反恐應東奧

90歲自行車手成績破世界紀錄　賽後一口肉竟讓他藥檢未過遭拔冠

日本10歲圍棋天才蘿莉！　仲邑堇成史上最年輕職業棋士

來自太空的求救電話？太空宇航員誤撥911　致NASA陷入恐慌

聯邦政府繼續停擺！優勝美地驚見「缺德黃金」　瀑布前垃圾亂丟

泰國流亡前總理戴克辛兄妹回廣東祭祖　鄉親熱烈歡迎

歐洲非法移民人數降至5年新低　非洲移民轉移陣地至西班牙

不會找小三！男生有「5跡象」＝一輩子只愛妳...他有做到嗎？

《極速領域》開放事前登錄　超狂活動直接送真車

稱職男友必買！米妮輕吻讓米奇陶醉　用迪士尼情人節商品大放閃

社群網絡平台個資外洩連環爆　美新國會討論立法保護隱私

擺盤打賞！蔡明亮新店捷運站外開唱　3小時收到79817元

跳舞、演戲通通難不倒　新鮮人瘋狂接案「4天進帳1萬」

中麗安心宅獲好評　蘆竹璞聚再推12年防水保固

快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

快訊／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治

放火宣布「真的剃光頭」！　4個月前立毒誓…成果公開了

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

320kg肥宅只能靠爸養：想吃..

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑..

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化..

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

爺痛失15年愛狗！孫子的「聖誕..

曼谷胖妹4個月甩30公斤變比基..

拉比：「超級血狼月」預示有戰爭

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

4歲童吞13顆磁鐵　吐「恐怖黑..

波多野結衣香閨首度曝光網暴動

保時捷推出首款「大麻製跑車」

泰國雙層巴士出意外　已知6死逾..

更多熱門

相關新聞

90歲自行車手藥檢未過遭拔冠

美國資深自行車手格羅夫去年7月，以90歲高齡奪得美國大師田徑錦標賽（US Masters Track Championships）90到94歲年齡組個人追逐賽冠軍，並以3分6.129秒創下世界紀錄。但格羅夫4日卻因藥物檢測未過，遭主辦單位取消資格，他的世界紀錄也被刪除。

宇航員誤撥911　致NASA陷入恐慌

政府繼續停擺　優勝美地驚見糞便

貿易談判前夕　衛報：冷風吹全球

從數字看聯邦政府關閉影響

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面