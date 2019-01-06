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42萬人無薪工作、3800萬個低收入戶挨餓　從數字看聯邦政府關閉

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▲▼美國,聯邦政府,關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯邦政府關閉後大部分的國家公園也暫廷開放。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國聯邦政府關閉邁入第15天，9個聯邦單位停止運作，約有38萬名員工放無薪假，42萬名則被迫無薪工作，約25%的聯邦政府服務受到影響，5000萬個家庭無法領回退稅，3800萬個低收入戶家庭等無賴以為生的糧食券。我們就從一些數字來了解這場，美國史上最長時間之一的聯邦政府關閉。

首先，這是第一次政府關閉時間跨越兩屆國會。民主黨在今年1月3日成為眾議院多數黨，截至當日聯邦政府已關閉13天，成為美國歷史上第4長的關閉天數，史上最長的則是1995年12月5日至1996年1月6日，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）為解決預算平衡的條款，最後共和黨放棄抵制，結束長達21的政府關閉。而美國總統川普（Donald Trump）與前總統卡特（Jimmy Carter），則是唯一監督政府關閉的兩位總統，因為當時他們的黨派皆控制美國兩院。

此次聯邦政府關閉起因是，川普與國會因為50億美元（約台幣1500億元）的邊境圍牆經費爭執不休，事實上這50億只占聯邦總預算的一小部分。根據CNN報導指出，聯邦的總預算為4兆4000億美元（約台幣135兆元），其中70%是強制支出．30％是每年可自由支配的開支，為聯邦機構的主要資金來源。

▲▼美國,聯邦政府,關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓特區的美國國家航太博物館也暫時拉下大門。（圖／達志影像／美聯社）

今年這30%的自由開支沒有像往年一樣，以單一的「綜合性」支出計畫通過國會，而是由每個機構單獨提出計畫，交由國會審定，如國防部即在年底前通過撥款法案，然而有些機構卻無法趕在年底前通過，因此才會出現政府關閉後，某些機構也得跟著關閉。

根據參議院撥款委員會的說法，目前約有38萬名聯邦員工被迫暫時解雇，還有4億2000名員工被要求無薪工作。根據專業服務委員會（Professional Services Council）執行副總艾倫（Alan Chvotkin）表示，有數萬名替聯邦政府承包商工作的員工也受到影響，尤其這些員工並無法像聯邦政府員工一樣，在政府復工後追回薪資。

關閉的聯邦機構包括財政部、農業部、國土安全部、內政部、國務院、住房與城市發展部、運輸部、商務部和司法部等九個部門，約25%的政府服務受到影響，還有其他如環保局、航太總署（NASA），博物館與國家動物園皆已宣布暫停營業。然而許多關閉的機構負責重要的工作內容，如國土安全部負責運輸安全、美國移民、海關執法、海關和邊境保護。司法部設有聯邦調查局，這兩個部門中許多員工都必須無償工作。

▲▼美國,聯邦政府,關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國運輸安全管理局員工被迫繼續無薪工作。（圖／達志影像／美聯社）

其中財政部有超過90%的員工正在放無薪假，而美國退稅季將從1月底開始，若政府持續關門，將近5000萬個家庭將無法拿到退稅款項，經濟恐陷入危機，另外，負責發放食物兌換券給低收入戶的農業部，同樣有95%的員工遭暫時解雇，3800萬名低收入戶將面臨沒有食物吃的困境。

 ▼依靠政府糧食券度日的低收入戶也將面臨困境。

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關鍵字：美國,聯邦政府關閉,北美要聞

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