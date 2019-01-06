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來自太空的求救電話？太空宇航員誤撥911　致NASA陷入恐慌

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▲▼ 美國太空總署（NASA）太空探測船「歐西里斯號」（OSIRIS-REx）31日進入古老小行星「貝努」（Bennu）軌道。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國太空總署（NASA）太空探測船「歐西里斯號」（OSIRIS-REx）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

一通電話可能引發星際大戰。一名荷蘭太空宇航員在國際空間站（International Space Station，ISS）手滑誤撥「911」緊急求救電話，結果導致位於休斯頓的美國太空總署（NASA）基地陷入一陣恐慌，而這名宇航員卻渾然未覺。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，60歲的荷蘭宇航員安德烈（André Kuipers）表示，事發時他正在環繞地球飛行，當時他在國際空間站想打電話回地球，結果一不注意誤撥成911，連通了美國的應急中心，導致休斯頓的約翰遜航天中心（Johnson Space Centre）陷入一陣恐慌，NASA進入緊張狀態。

▼安德烈一個手滑誤撥911，讓NASA差點大亂。（圖／翻攝自André Kuipers臉書粉絲專頁）

▲▼荷蘭宇航員安德烈（André Kuipers） 曾在國際空間站誤撥了「911」。（圖／翻攝自NASA）

安德烈事後解釋說，他當時只是想撥「9」打外線電話，接著再按「011」打國際電話，不過他並沒有發現自己漏按了「0」，結果就變成了打911。當時安德烈也意識到自己打錯了，便立刻掛斷了電話，可是他並沒有發現自己的疏漏，然而在休斯頓的約翰遜航天中心已收到了報案電話，NASA安全部門整個進入緊張狀態，立即監看國際空間站發出的電話區域，但安德烈當時已經離開。

直到隔天他收到一封電子郵件詢問「你打電話給911？」安德烈才發現自己所犯下的錯誤。在採訪時他還開玩笑地表示，「他們沒有上來，我有點失望。」

安德烈也說，雖然在太空中和地球通電話的接通率高達70%，但時間卻會延遲，講電話就像打仗一樣。常常對方接聽後因為沒有聽到聲音，便會將電話掛斷。所以每次在打電話時，只要撥下最後一個號碼，他就會趕快講話。

據了解，英國宇航員蒂姆·皮克（Tim Peake）2015年在推文上也曾PO文表示，他曾經在國際空間站撥錯電話。他寫道，「我非常想向那位接我誤撥電話的女士道歉，『妳好，請問這是地球嗎？』這不是惡搞電話……只是撥錯號碼了！」

▼NASA飛航指導員表示，早在10幾年前，國際空間站的太空人就能夠隨心所欲地打電話，很多人都接過這種「太空電話」。（圖／路透）

▲▼NASA無人太空探測器航海家2號脫離太陽圈。（圖／路透）

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關鍵字：NASA,安德烈,André Kuipers,911,北美要聞

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