90歲自行車手成績破世界紀錄　賽後一口肉竟讓他藥檢未過遭拔冠

美國資深自行車手格羅夫去年7月,以90歲高齡奪得美國大師田徑錦標賽(US Masters Track Championships)90到94歲年齡組個人追逐賽冠軍,並以3分6.129秒創下世界紀錄。但格羅夫4日卻因藥物檢測未過,遭主辦單位取消資格,他的世界紀錄也被刪除。

根據美國反禁藥組織(USADA)表示,格羅夫賽後的尿液檢測出類固醇(trenbolone)的陽性反應,進一步檢測發現,格羅夫體內含有違禁藥物可洛米分(Clomiphene),因此比賽紀錄與冠軍頭銜已遭取消。但格羅夫賽前的藥物檢測並沒有問題,反禁藥組織認為,可能是他在賽後吃了含有禁藥的肉品,導致賽後檢測未過。

2012年三屆環法自行車賽冠軍車手康塔德(Alberto Contador)也在血液中被驗出含有禁藥克倫特羅(clenbuterol),因此2010年的環法冠軍頭銜遭取消,連帶禁賽兩年。當時西班牙自由車協會(RFEC)指出,他是吃了含有克倫特羅(Clenbuterol)的牛排所致。

