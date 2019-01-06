浙江玉環直航基隆十週年　推「黃金水道」發展貨運物流

▲浙江玉環大麥嶼直航基隆，今年迎來十週年。（（圖／《玉環發布》提供）

記者曾俊豪／基隆報導

浙江玉環大麥嶼港到基隆港的航線，今年正式迎接「通航十週年」。作為大陸繼廈門之後，第二個對台直航的客輪航點，玉環大麥嶼在十年內，從小漁村變成重要的港口。除了客運有所成長，貨物運輸也大有可為，希望藉由「一帶一路」戰略，將其發展成兩岸的「黃金水道」。

5日清晨，滿載遊客的「中遠之星」從大麥嶼港出發，經過14小時航行，在今（6日）上午抵達基隆，這同時也是兩地通航十週年的首班輪船。來自台灣的孟欣樺指出，自己大學畢業後，便到浙江「跨界自造融創園」創業，由於與機票相比，船票價格相對便宜，對經濟能力有限的社會新鮮人而言是非常方便的交通工具。

位於浙江東南沿岸的玉環，1974年就有台灣漁船進入內港避風，當時還出現「以物易物」的傳統交易行為；1988年大陸國務院批准大麥嶼港成為浙江首批對台小額貿易示範試點基地後；1992年建立「大麥嶼港台貿市場」，一舉成為當時華東地區最大的台灣飲料集散地。

▲浙江玉環大麥嶼港。（圖／《玉環發布》提供）

而玉環在去年頒布《玉環市促進對台交流合作30條政策措施》，致力於打造「一帶一路」的黃金水道，除了對在大麥嶼港開闢對台貨運航線的台灣航運企業給予首航獎勵和續航補助外，也按照標準，給予在當地設立貿易公司，從事台灣商品自營進口貿易並在玉環完稅的企業獎勵。

一名在東北闖蕩多年的唐姓台商便表示，自己看中玉環的地理優勢，前後到當地考察了八次，決定到玉環打拚，「因為航運的物流已經相當成熟」。他說，貨品晚上在基隆上船，白天就可以到玉環，緊接著就從江浙滬開始啟動供應鏈。

▲中遠之星客輪。（圖／《玉環發布》提供）



負責運營航線的中國遠洋企業股份有限公司協理李金封則以自家的「中遠之星」為例，船上有80幾個供冷鏈貨櫃使用的插頭，在運輸生鮮、水果方面有很好的硬體設備基礎。她強調，接下來將想辦法通過公司客輪的航次，把台灣水果和其他農產品銷到大陸、銷到玉環。

據了解，玉環大麥嶼港是浙江省距離台灣最近的「一類口岸」， 與基隆港距離僅163海哩。2009年，大麥嶼港開通對台海上直航，成為浙江省赴台唯一的海上通道。10年來，「大麥嶼—基隆」的直航已經穩定運行670個航次，累計運送兩岸旅客近19萬人次。

▲浙江玉環著力發展「一帶一路」。（圖／《玉環發布》提供）