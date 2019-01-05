▲ 基隆首場TEDx年會《洄家》登場，林右昌：帶動基隆進步發展。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆首場TEDx年會，以《洄家》為主題，匯聚12位跨領域的講者演講，引領大家看見家鄉嶄新視野，5日在文化中心演藝廳登場，市長林右昌出席開幕式，肯定活動傳遞正能量，期許大家透過這項平台，帶動基隆進步與發展。

林右昌指出，一群熱血基隆青年去年來找他，盼返鄉在基隆舉辦活動。他認為這想法相當好，市府全力支持，樂見第一場TEDx年會在基隆舉辦，透過12位各領域傑出菁英，帶進並分享成功經驗與想法，傳遞進步價值，這對基隆年青人及城市未來發展有正向助益。

林右昌說，這個我們所生長的城市，也是我們的根。城市的發展與未來，掌握在所有年輕夥伴的手上。透過精采演講分享，洞見所有問題，培養卓越觀察、提出反思及對未來的想法，期許大家透過這項平台，帶動基隆進步與發展。

基隆市政府表示，TED是國際性非營利組織，在2018成立的TEDxMaritimePlaza，是一個國際性知識傳播平台，要把世界帶進基隆，讓基隆重新被世界看見。藉一系列優質演講分享，拉近人與人之間距離，重新審視對家鄉土地的認同感。

基隆市政府說，TEDx年會《洄家》中，邀請董事長樂團吉他手杜文祥講述「董事長的斜槓人生:你也正在路上」、廟口畫室創辦人王傑分享「舊的保留與新的出走:港都故事與文化保留」、世界麵包大賽冠軍陳永信談及「堅持信念，幸福發酵:傳承幸福的麵包之路」、地方文史工作者李正仁則暢談「生態雞籠．港都百年史」。

台灣事實查核中心諮委胡元輝講述，「第四權失能、認知力失靈的年代，你也分享「假新聞」了嗎？」、善良製造總監楊淳淳和大家分享「從一個老品牌擦亮一座老城：老城轉身．設計創新」，共12位跨領域的講者與會演講，引領大家看見世界無限可能。