影／士林到上海　壁花小姐的「甲貼」夜市人生

記者魏有德／上海採訪報導

入冬後的上海，在「創意市集」擺攤的「微型創業家」們，得克服濕冷的天氣，站上12小時以上，還要擔心低溫影響人流聚集，34歲的台灣女孩邱苡禎便是其中之一。她拖著兩個大行李箱，裡面裝的是自己設計的「美甲貼」，在電商環伺的大陸市場，仍堅持與顧客面對面，她強調，「選擇擺攤，賣的就是一種溫度」。

▲邱苡禎（圖中）與朋友一起在商場外擺攤，堅持有溫度的銷售模式。（圖／記者魏有德攝）

來自宜蘭的邱苡禎，2010年創立「壁花小姐」環保文創美甲貼的品牌，從設計到銷售一手包辦，迅速在台灣各大夜市走紅，一共開了6間實體店。邱苡禎2015年決定到大陸闖一闖，除了看中市場規模，更是想複製「人與人之間零距離」的成功模式。

她表示，在台灣經過幾年的經驗累積，有一群信賴品牌的支持者，讓她創業路上取得不錯的成績。至此，邱苡禎突然驚覺，自己是否還有成長的空間？帶著這個信念，當夜市收攤後，站在空蕩蕩的街上，她告訴自己，「我絕對不會只有在士林夜市紅！」。

經過一年的準備，邱苡禎選擇上海做為踏入大陸市場的出發點。正如同部分到大陸創業的台灣青年，邱苡禎起初也抱著「我一定會賺到錢」的迷思。她提到，剛開始很痛苦，也有過在家裡一直哭的經驗，最重要還是得調整節奏，面對自己的缺點。

▲邱苡禎以線下擺攤結合線上微商的經營模式，互相導流。（圖／記者魏有德攝）

她發現，在大陸經營電商，很多人賺的是「快錢」，但在平台上複製性高、產品良莠不齊，容易讓消費者失去信心。因此，有豐富擺攤經驗的邱苡禎，西進大陸後仍選擇以「擺攤」的方式，持續她的「夜市人生」，藉此節省店租及時間成本。

另一方面，邱苡禎也結合大陸線上銷售模式，選擇在微信上開商店，以線下結合線上的經營模式，互相導流。正如同電影《怪獸大學》是蒐集小朋友的驚嚇聲，顧客到攤位上試用「甲貼」發出少女般的尖叫聲，是她創業的能量來源。她表示，試貼之後會買的客人超過8成以上，再透過加入公眾號的方式，將客群留在自己經營的線上「微店」，成效不錯。



根據邱苡禎的觀察，大陸每個地區的審美觀都不一樣，和以往在台灣的經驗也有不同，設計出來的款式不被接受，就像被重拳打到一樣，挫折感很深。對她而言，快速地「接地氣」成為首先要解決的課題。

▲3000多種不同款式的美甲貼，都是由邱苡禎設計。（圖／記者魏有德攝）

對此，她利用搭地鐵的時間，仔細研究來往的女生。她表示，每個人搭地鐵手都會舉起來，可以偷偷觀察大眾喜愛的樣式，美妝雜誌和國際品牌主導顏色流行，但款式走向還是得在地化。

透過觀察，邱苡禎用北京、上海為設計靈感，將創意轉移上去。她認為，文創是有發想性的，甲貼可以傳遞的訊息是更貼近生活，很多文創是藝術品，只能欣賞不能用，「但我希望我們的文創是可以走進生活的」。

一個人在外生活的邱苡禎，雖然個性獨立，家人難免也會擔心，想到父親跟她說的一句話，邱苡禎瞬間紅了眼眶。她說，「第一次回台灣，爸爸語重心長地問我，你現在這樣還可以嗎？」帶著父愛和關心的這句話，讓邱苡禎更堅強的告訴父親，「沒有成功就不會回來」。

▲邱苡禎認為，每個產品和設計師的想法都一定會有人買單，不輕易放棄才是小微創業的根本。（圖／記者魏有德攝）

邱苡禎提到，2018年大型展會上，美甲行業有萎縮的跡象，甲貼的參展商更是剩下兩間。她認為，小規模的好處就是可以比較仔細、認真調查客戶的需求，每個產品和設計師的想法都一定會有人買單，抓住客群不輕易放棄才是小微創業的根本。

對於未來的規劃，邱苡禎還是會繼續朝線下擺攤貼近人群的方式，推銷自己的品牌，同時結合線上社交軟體公眾號的推廣，培養願意欣賞她設計理念的忠實顧客，再加上已經成功合作的圖書館、文創商店。她表示，創業之後得到長輩、朋友的支持，這種溫暖的財富是無法用錢來比擬的，而這些積累一定會有時間點爆發，轉換成持續前進的能量。

