城市科大「31面金牌」迎校慶　教育部肯定：技職之光！

▲茶會現場，餐管系、烘焙學程的學生精心製作各式甜點接待。（圖／校方提供，下同）

生活中心／台北報導

臺北城市科技大學頻在國際競賽嶄露頭角，2018年國際大型比賽已創下31面金牌記錄，25日在第47屆校慶茶會中，特別以2018年「韓國首爾國際發明展」等國際比賽的2面特別獎與金牌作品禮讚校慶。

城市科大師生近年在國際競賽表現傑出，連續三屆獲得「技職界奧斯卡獎」之稱的教育部「技職之光」肯定，今年電機系學生林羿寬獲得「技職傑出獎-證照達人」，他從普通高中畢業後陸續考取3張乙級證照和7張丙級證照，努力不懈；電通系學生許浩偉榮獲「技職傑出獎-發明獎達人」，他參與國際發明競賽勇奪20面奬牌以上，其中有10面金牌。

▲校慶茶會氣氛超熱鬧。

今年校慶茶會特別展示師生2018年國際比賽金牌之代表作品，包含2018年「韓國首爾國際發明展」、「馬來西亞廚藝大賽」與「韓國世界廚藝大賽」等，甫榮獲今年第14屆韓國首爾國際發明展的2特別獎、5金作品。

電通系教授蔡耀斌指導學生許浩偉、洪愷澤發明的「盲人專用智能飲水機」獲「2018韓國首爾國際發明展」特別獎與金牌，該發明可幫助視障者使用杯子裝水時，由盲人專用智能飲水機引導視障者將杯子放到供水平台上，再由視障者用語音發佈熱水或溫水的需求，飲水機利用語音辨識的方式，自動判別視障者需要溫水或熱水，進而將杯子自動移到注水的位子自動將水注入杯子，當水裝好時會告知使用者水已經裝好，讓視障者方便取水。

▲工程學院在2018年「韓國首爾國際發明展」的特別獎與金牌作品。

機械系車輛組教授黃俊賢指導學生完成的「聲控蓮蓬頭」獲「2018韓國首爾國際發明展」特別獎與金牌，可透過聲控產生不同電子信號改變蓮蓬頭之噴水孔而產生三種不同的水型態，研究成果除了可提供更便利使用與節能之淋浴用蓮蓬頭外，亦能更進一步研發適合應用於車輛引擎之「具不同噴油孔之噴油嘴」之先期評估，而有助於針對現行車輛引擎之噴油控制進行設計改良，另，聲控方式讓父母更易完成幼兒沐浴，進而增進親子感情交流且同也有利於身障者自行淋浴，提高淋浴便利性與安全性。

烘焙學程大三生楊詠帆在「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」以「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」作品得金，用檸檬做酸味、草莓軟糖做甜味、咖啡做苦味、花椒與辣椒做辣味、海鹽與焦糖做鹹味、柚子口味代表澀味，來比擬人生不同階段的滋味；餐管系大二生陳芃璟的「香煎洋菇慕斯雞肉捲佐櫻桃白蘭地醬汁&雞胸釀番茄附香料麵包粉佐番茄醬汁」作品獲金牌，贏的關鍵在醬汁調配、火候與時間掌控均有到位。

▲楊詠帆在「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」以「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」作品得金。

「2018AFA韓國世界廚藝大賽」中，餐管系大二生蔡伍育以「蝸牛」、「鳳凰」作品拿下「咖啡拉花藝術賽」金牌，為練出穩定度與速度，他最瘋狂時一天拉花60杯，杯杯都要品嘗咖啡口感；餐管系大四生紀亭卉的「城市秘境」作品，選用韓國的葡萄口味的燒酒作為主角，與充滿花果香氣的G’vine琴酒做融合，新鮮水梨汁帶出清甜，最後加入檸檬汁平衡整杯雞尾酒口感，台式韓風口感讓評審印象深刻。

▲蔡伍育（左一）以「蝸牛」、「鳳凰」作品拿下「咖啡拉花藝術賽」金牌。

今年校慶中亦慶祝行政大樓落成，校方斥資千萬讓舊大樓煥然一新，提供學生更優質的學習環境，也讓教職員有更舒適的工作空間，提升服務品質。此外，也因為師生好表現吸引超過6百家知名企業產學合作，提供學生校外實習，倍增就業力，校方期許更上層樓，要為台灣企業培育更多具備即戰力的社會中堅。

▲城市科大董事長鄭逢時出席校慶茶會。