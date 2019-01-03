延續宜蘭歌仔戲命脈　縣府爭取蘭陽戲劇團預算

▲▼蘭陽戲劇團2019年度預算，經宜蘭縣議會二讀會議員提案刪除1千180萬元，該團面臨斷炊命運，宜蘭縣政府為延續宜蘭歌仔戲命脈，將持續爭取中央及企業贊助該團預算。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

成立26年的蘭陽戲劇團2019年度預算，經宜蘭縣議會二讀會議員提案刪除1千180萬元，該團面臨斷炊命運，引起宜蘭各界關心，為使劇團永續經營，縣府將持續爭取中央及企業贊助資源，達到減低縣府財政負擔，並使該團得以永續深耕在地文化藝術，達到培育傳統藝術人才的使命。

宜蘭縣政府表示，蘭陽戲劇團未來階段任務，除了更積極持續歌仔戲薪傳，另一部分將承擔瀕危劇種－本地歌仔、北管傳承任務，並積極扶植民間劇團，提供相關資源，並建立友善窗口。為因應目前劇團資源及經費不足狀況下，未來將與國內知名優秀歌仔戲藝人或劇團共同製作演出，以提高劇團知名度及注入活力。

縣府指出，蘭陽平原是歌仔戲的發源地，而歌仔戲是唯一形成於台灣的本土劇種，基於維護、推廣歌仔戲表演藝術的使命，1992年宜蘭縣政府成立第1個公立本土劇團蘭陽戲劇團，希望藉由公家資源的投入，維續歌仔戲的命脈。而26年來團員們以青春汗水，共同延續了歌仔戲的生命，雖然台灣傳統戲曲發展環境已有所改善，但仍需大家共同努力，持續為傳統戲劇保存創新，投入更多關心。

蘭陽戲劇團的存在，在傳承本土戲曲與提昇地方表演素質上具有其指標性、價值性及必要性，其成立宗旨為傳承歌仔戲、北管優良傳統戲曲及培育優秀戲劇人才，並提升歌仔戲及北管表演質量、持續創新製作能量，進而推廣社區及學校戲曲教育，培養欣賞人口。劇團經多年的努力，許多傑出演員樂師開枝散葉，坊間業餘歌仔戲班及學校社區歌仔戲社團，也經由劇團長期輔導與傳承漸漸活絡。

該團創團至今，國內外表演累積達2千多場次，超過200萬人次觀賞，創新製作累積達75部作品，累積輔導學校及社區扶植計有10餘處，已達上千位學員，另為歌仔戲注入新血及活力，自2015年至2018年於暑假期間辦理新秀培育課程訓練，吸引全國國中小及大專院校學生參與，累計參與學員約120位學員，為傳統歌仔戲拓展出新的生命力，在台灣傳統戲曲推廣上不遺餘力。