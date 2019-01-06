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桃園外海又有貨輪擱淺！　蒙古籍旺榮貨輪10印尼籍船員受困

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▲桃園外海又有貨輪擱淺！（圖／卓榮騰臉書提供）

▲桃園外海又有貨輪擱淺！（圖／卓榮騰臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園外海又有貨輪擱淺了！大園區圳頭里里長卓榮騰6日於臉書Po出擱淺大船照片，網友留言「不久前不是也有一艘嗎？」、「大船入港，大園好所在，要發樂！」。相關單位指出，今天擱淺在大園區新街溪出海口，圳頭里與內海里交界處的大船，是蒙古籍旺榮貨輪(WANG RONG) ，船上有印尼籍船員10人受困，目前無安全之虞。

卓榮騰說，連日來天候不佳，也正值撈捕鰻苗的季節，圳頭里民今天到外海發現有一艘大船擱淺在外海，立即向他通報，他也趕緊向有關單位通報，請求處理。而這艘擱淺的貨輪與4個月前，同樣在大園外海沙崙里擱淺的貨輪，相距只有2公里。▲桃園外海又有貨輪擱淺！（圖／卓榮騰臉書提供）

▲桃園外海又有貨輪擱淺！（圖／卓榮騰臉書提供）

4個月前，擱淺在沙崙里的貨輪來自宏都拉斯貨輪「振豐號」，藍紅船身中帶有歲月流逝的斑駁感，呈現出頹圮氛圍，因為攝影玩家在社群打卡，使這艘貨輪突然一砲而紅，成為近期桃園最夯的新地標。

至於，大園外海4個月內相繼有2艘貨輪擱淺，卓榮騰說，是否與最近天候不佳，風大浪大有關，個中詳因並不清楚，但他非常關心貨輪擱淺是否造成漏油，影響海域污染。

桃園市消防局、海岸管理處及海巡署相關單位前往了解指出，今日擱淺的貨輪是蒙古籍旺榮貨輪(WANG RONG)，上午往台北港行駛途中，行經新街溪出海口、沙崙外海1.8海浬，突然觸礁擱淺失去動力，旺榮號貨船蒙古籍，船寬12公尺，總噸位1592噸，船上有印尼籍船員10人受困，該船擱淺往海岸漂，離岸約100公尺。

目前該貨輪回報船員安全、船體安全，船上有重油50噸、輕油18噸，潤滑油600公升，無立即漏油危險，海岸管理處監控船體是否漏油。救援拖船公司中午回報今天風浪不佳，無法派拖船前往拖救。

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關鍵字：桃園外海,貨輪擱淺,圳頭里里長卓榮騰

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