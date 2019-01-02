華聞快遞／北京故宮博物院　東北城牆外通道開放

▲北京故宮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

《北京》北京故宮博物院 東北城牆外通道開放

北京故宮1日起開放神武門外至東華門外城牆與筒子河之間的通道。一方面增加了新的景點，「一年春夏秋三季，觀眾可徜徉其間，悠悠河水盡收眼底，淡煙疏柳無限風光；冬季，更可欣賞御河冰封、冰清玉潔的北國風光」。另一方面還能夠緩解神武門外人流壓力和景山前街交通壓力。（北京日報）

《珠海》首屆珠海體博會 產業項目簽約總值達25.8億元

珠海體育文化博覽會日前在珠海國際會展中心舉行。現場主要有四大體育產業項目簽約，簽約總值達人民幣25.8億元，包括珠海WTA超級精英賽、橫琴馬拉松、珠海三角島運動休閒碼頭一期工程建設和索卡集團中國（南方）足球訓練基地項目等。（北國網）

《海南》海南政策「吹暖風」 天音控股迎機遇

發改委網站日前發布《海南省建設國際旅遊消費中心的實施方案》的通知。《方案》中提出，將進一步開放旅遊消費領域，積極培育旅遊消費新業態、新熱點，提升高端旅遊消費水平，推動旅遊消費提質升級，進一步釋放旅遊消費潛力，積極探索消費型經濟發展的新路徑，打造業態豐富、品牌集聚、環境舒適、特色鮮明、生態良好的國際旅遊消費勝地；鼓勵沙灘運動、水上運動、賽馬運動、航空運動、汽車摩托車運動、戶外運動等項目發展；探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。（中新網）

《黑龍江》黑龍江明水縣發生非洲豬瘟疫情 發病4686頭死亡3766頭

農業農村部1日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經黑龍江省動物疫病預防控制中心確診， 黑龍江省綏化市明水縣一養殖場發生非洲豬瘟疫情。據了解，該養殖場存欄生豬約73000頭、發病4686頭、死亡3766頭。目前，已採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。（中新網）

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

《上海》上海國資資產額 突破19兆元

上海地方國資的資產總額截至2018年11月底已突破人民幣19兆元。上海市國資委黨委副書記肖文高日前在上海國資高峰論壇上表示，2018年上海推出了地方國企全力打響上海“四大品牌”的實施方案，一批企業開展職業經理人薪酬制度改革、混合所有製企業員工持股、國有創投企業市場化運作等試點。（人民網）

《杭州》乘客憑身份證「刷臉進站」 鄭州東站進站閘機設備升級

鄭州東站2日起無論是否在售票處換取過紙質車票，在進站乘車時，均可以憑購票時使用的乘車人有效二代居民身份證原件，直接通過車站自動檢票機辦理進站檢票手續（刷臉進站）。（大河報）

《北京》棚戶區改造任務 2018年完成2.36萬戶

北京市2018年累計完成棚戶區改造(徵收、拆遷、騰退協議簽訂)34323戶，佔全年任務的146%，涉及人口約15.2萬人，佔全年任務的180%，超額完成2.36萬戶的全年改造任務。（北京青年報）

《陕西》西安市啟動重污染 天氣黃色預警

西安市重污染天氣應急指揮部辦公室1日發布重污染天氣黃色預警信息，並啟動重污染天氣黃色預警Ⅲ級應急響應。一般人群應減少戶外運動和室外作業時間；確需戶外活動或作業的，應採取防護措施。幼兒園、小學、中學及同等學歷學校停止戶外體育課、運動會等活動（在室外停留不超過30分鐘的教學參觀、社會實踐等活動不受影響）。（中新網）

▼西安市。（圖／翻攝中新網）