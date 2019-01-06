黑白學士照「抓肉工程」高掛台中路口　網疑惑：馬殺雞？

▲台中五權路口出現「抓肉工程」看板，引起網友熱議。（圖／記者陳玉攝）

地方中心／綜合報導

台中西區五權路進來出現一面「吸眼球」看板，一張男子黑白學士照配上「抓肉工程」4個紅色大字，及專業、安心、衛生等6字，許多網友紛紛PO網討論「馬殺雞？」、「減肥廣告？」、「肉品檢驗廣告？」；也讓人不禁聯想到前陣子爆紅「陳財佑治漏工程」廣告。

去年6月間有網友臉書《爆廢公社》PO一張「陳財佑」學生畢業照，並說「據說高雄人有很多人在路上看過他」，原來是抓漏老闆陳財佑，用自己年輕時的畢業照當做廣告，範圍遍佈中南部，讓不少人留下深刻印象。

▲抓漏老闆陳財佑用自己年輕畢業照當做廣告，讓人留下印象深刻。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

而台中五權路上近來也出現一張男子黑白學士照，配上「抓肉工程」4個紅色大字，下方有專業、安心、衛生等6字；讓不少行經此路段的民眾都不禁停下多看兩眼，更有網友PO求解「竟然有我完全不懂的新名詞～～抓肉工程是什麼呀？按摩院嗎？」

原來此廣告男子是一家漢堡店的曾姓老闆，而抓肉指的是抓漢堡肉；曾老闆受媒體訪問表示，「陳財佑」廣告宣傳太成功，而自己將在此位置開第3家漢堡店，因此悄悄將看板掛上宣傳，引發大眾討論度。

▲「抓肉工程」看板原來是漢堡店曾姓老闆的主意，成功引起民眾討論。（圖／記者陳玉攝）

另也有「玉皇不動產」黃姓董事長以自己穿著禮服照放在公車車身上打廣告，近來也更換白襯衫、黑背心的版本，讓不少網友回覆「還以為是在徵婚」、「真的滿有趣的、印象深刻」。

▲玉皇不動產黃姓董事長以自己禮服美照作為廣告，也引起網友討論。（圖／翻攝自玉皇不動產粉絲專頁）