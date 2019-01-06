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台中男跳陸橋…墜軌30秒「自強號撞輾」！薄皮連黏左小腿當場截肢

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▲▼台中男跳陸橋，遭自強號輾過。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲男子墜落鐵道後約30秒，立即遭到自強號輾過。（圖／記者莊智勝翻攝，下同）

社會中心／綜合報導

2250更新：男子經送往中山附醫搶救後，仍因全身骨折、併發氣血胸，於晚間21時許宣告不治身亡。

台中市一名年約25歲的男子疑似因故想輕生，於6日晚間19時50分許於環中路六段、復興北路口處陸橋躍下，當場遭到疾駛而來的自強號列車輾過腿部；警消獲報到場救援時，男子一度卡在車底，且左腿斷肢僅剩一層薄皮相連，最後為順利救出男子，只得將其左小腿緊急截肢，並送往醫院搶救。

警方指出，男子在陸橋上徘徊時就因行跡鬼祟而引起民眾注意，並通報警方該處疑似有人想要輕生，員警也立即趕往現場查看，因陸橋下方就是鐵道，同時還通知台鐵，請通過的列車減速，但無奈卻仍難挽悲劇，男子見到自強號駛來時，算準時間一躍而下，掉落鐵道後約30秒立遭列車「撞輾」，還被捲入車底與鐵軌縫隙，腿部當場被輾斷，動彈不得。

警消獲報趕抵現場時，男子傷勢相當嚴重，左小腿處還遭「輾切」，僅剩下薄薄一層皮肉相連，且男子全身多處骨折，但仍然還有呼吸，因此經評估後，現場醫護人員立即「緊急截肢」，切斷男子左小腿後將其拉出，並送醫搶救。

而這起事故導致141次自強號延誤42分，影響旅客還有待估算；至於男子為何要跳橋，警方也正深入調查釐清中。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼男子傷勢嚴重、意識不清，左小腿處也被緊急截肢。

▲▼台中男跳陸橋，遭自強號輾過。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼台中男跳陸橋，遭自強號輾過。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼台中男跳陸橋，遭自強號輾過。（圖／記者莊智勝翻攝）

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關鍵字：台中,陸橋,自強號,截肢

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