要脅員工折磨母女6小時　老闆「搶錢養小三」化身淫賊強盜



▲丁男平常經常苛刻員工薪水，被爆料都是為了養小三。（圖／翻攝臉書）



記者林煒傑／新北報導

53歲丁姓工廠老闆因缺錢花用，2日要脅工廠范姓移工，持複製的鑰匙到朋友家闖空門，搜刮受害母女6500元後，還扒光女主人衣服綑綁又猥褻，強拍裸照和毆打，折磨長達6小時。移工妹妹表示「丁老闆在外面有養小三，動不動就開口跟他要錢，他常扣我哥的薪水去養她！」

附近鄰居指出，丁男和老婆雇用外籍移工一起經營塑膠射出工廠，原本雇用1男1女員工，後來只剩范男持續工作，整間工廠只有3個人，丁男平常對員工非常苛刻，常以打罵方式教育員工，有時甚至會因員工工作表現不合他的意，就直接出手掌摑，還常會用各種名義，將范男的2萬3千元月薪扣到剩下1萬元左右。

范男胞妹表示，自己一家三口包含哥哥跟媽媽都在台灣工作，老闆除了扣薪水還常跟她哥哥借錢，丁男規劃搶案約一周，為了怕失風，還威脅范男「跟我來做一件事，不來就不還你錢，再讓你沒工作」，范男只得乖乖配合。至於范妹所說是否要為哥哥脫罪，警方還在調查。

妹妹氣憤表示，「丁老闆根本就是因為在外面有小三，動不動就跟他要錢，他才會有那麼大的金錢壓力，威脅我哥哥一起去搶錢」，警方表示，被害人黃婦遭綑綁時，曾稱可拿出有10萬多元的提款卡給丁男，但丁男怕提款時被逮捕才拒絕，最後花了6小時只奪得6500元。

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