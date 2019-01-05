4歲童尿床遭罰站致死！驗屍驚見額頭大瘀血　狠母辯：平底鍋碰幾下而已

▲ 4歲女童遭親生媽媽虐死。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的虐童案，一名4歲女童半夜不小心尿褲子，媽媽被她叫醒後卻突然暴怒，將她關在寒冷的廁所裡罰站，4小時候體力不支，倒地昏迷後死亡。年輕的母親堅稱自己沒有虐童，警方調查後卻發現，女童頭部的瘀血才是主要死因，母親對此卻表示，「只是用平底鍋輕輕碰了幾下。」

京畿道議政府市警察署2日依虐待兒童致死罪嫌逮捕一名34歲年輕媽媽，她1日涉嫌在家中虐待自己4歲的親生女兒致死。根據警方說法，女子凌晨3時左右被尿褲子的女兒叫醒後突然暴怒，將她關進廁所，要她獨自在裡面罰站，自己就繼續回到床上睡覺。

女子供稱，她一路睡到清晨7時，被廁所傳來「匡」的一聲巨響吵醒，打開門後發現女兒倒在地上，出現呼吸困難症狀，便將女兒帶回房間、躺在床上休息，沒想到女兒下午3時突然失去意識，趕緊送醫，但女兒在到院前就已經身亡。

這名年輕媽媽被問及「為什麼女兒早上7點昏倒的時候沒有馬上送醫」時表示，「因為她還有意識，以為應該沒關係」；警方問她是否有虐待女兒時，她也堅稱，雖然有罰站，但絕對沒有毆打等等虐待行為。

然而，國立科學搜查研究院驗屍後發現，女童額頭等部位的嚴重瘀血才是死亡主因。女童母親對此則辯稱，「因為孩子一直鬧，才用平底鍋輕輕碰了幾下她的後腦勺，小孩子之間平常玩鬧也會打到頭啊。為了教育小孩，曾經輕輕打過小腿和頭，但絕對沒有嚴重的暴力或虐待。」

報導指出，這名女子2018年年尾和丈夫離婚，包括女童在內，獨自扶養3名子女；她的前夫去年6月也曾涉嫌虐待死去的女童，遭警方下令禁止靠近，自12月起便與女子斷絕往來。