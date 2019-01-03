「墓中有蔭屍！」先人託夢祖墳漏水　男修墳挨罰30萬：我是盡孝道

▲劉男未經申請，即擅自修墳、造墳，先後共遭開罰30萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

社會中心／綜合報導

祖先託夢害罰30萬？南投縣一名劉姓男子104年前聲稱自己接到祖先託夢，指稱祖墳因921大地震而破損、甚至出現漏水，導致墓內出現蔭屍，劉男為此在未向草屯鎮公所申請的情況下，自行拆遷祖墳，經公所人員勸阻無效，一連開出4張罰單、共30萬元。劉男不服，向法院提起訴訟，但法官審理後認為處分沒有問題，判劉男敗訴，全案仍可上訴。

劉男表示，先人去世後於1959年將遺骨葬於公墓中，但多年前卻接到祖先託夢，指稱墓地年久失修，且在921大地震後受到波及，墓中出現漏水現象，導致遺骸成了蔭屍，且在夢中，先人還再三叮嚀、囑咐「千萬不得入塔」，他身為陽世子孫，理應整修墓地，以慰先祖在天之靈。

但草屯鎮公所卻指出，劉男未經申請、核准，擅自起掘先人骨骸，並又在墓地原址旁另修新墳，已經明顯違反殯葬管制第70條規定；公所人員第一次發現時經勸阻無效開罰新台幣3萬元罰緩，並限期6個月內改善，將骸骨遷至合法存放設施，惟劉男不與理會，因此之後又接連開出6萬元、9萬元罰緩。

而前3張共18萬元的罰單劉男皆已繳納，但公所106年3月第4度前往現場勘查，發現劉男狀況仍未改善，遂又再開出12萬元罰單；劉男不服，依法提起訴願，但卻遭到內政部駁回，於是提起行政訴訟，要求法院審理。

劉男聲稱，在修墳前曾請示相關行政人員，得到的回答是其先祖墳墓於殯葬管制條例前就已存在，因此整修並不違法，怎料他動工後卻屢屢遭罰，認為行政人員對於法律見解不一，造成他權益損害；且劉男與妻子目前均無收入，經濟狀況艱難，妻子長期洗腎、還動刀移植肝臟，平日生活皆仰賴他人接濟，實無力繳納罰款，盼法官能看在他是為先人盡孝道的份上，裁撤12萬元罰緩。

草屯鎮公所反駁，依法僅能在原址修繕墓地，且不得墊高、或是擴大面積，但經比對，劉男是修建新墳，2者位置顯然不同，並非劉所言「就地整修」，而是「易地重新造墳」，且未經申請核轉，涉有侵占罪則。法官認為，公所人員多次勸阻、裁處，並限期改善，但劉男都未遵從，主觀上有故意之意，理應受罰，因此駁回劉男上訴，12萬罰緩仍須繳納。