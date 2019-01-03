獨／柯P全力相挺！5日合體陳思宇「阿北Ｘ思宇見面簽名會」

▲柯文哲、陳思宇。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

台北士林大同區立委補選戰持續延燒，陳思宇、何志偉、陳炳甫分別代表白綠藍火藥味十足。由白色力量台北市長柯文哲推派的候選人陳思宇，雖然有著柯家軍光環，但地方歷練卻不如兩位對手，選戰打得很辛苦，為了拉抬子弟兵聲勢，柯文哲全力相挺，繼2日晚間合體直播後，將在5日中午再同台陳思宇舉辦粉絲見面會。

陳思宇以柯家軍之姿對戰藍綠兩黨候選人，雖然有著柯文哲高人氣加持，但柯粉能否把對柯P的支持轉移還有待觀察。從宣布參選以來，陳思宇選戰打得很辛苦，民調結果幾乎都是第三名追著跑，據了解，陳思宇自己也很焦急，柯文哲更是下令要全力配合，就是要幫子弟兵拉抬聲勢。

盡全力幫陳思宇輔選，柯文哲先前已經先透過LINE貼圖方式另類合體陳思宇，2日晚間也選擇用網路直播方式，與陳思宇一起吃街頭小吃衝人氣。陳思宇合體柯文哲後民調數字往上拉，這次柯文哲將直接面對面合體子弟兵，選在5日周六休假日舉辦粉絲見面會。

陳思宇辦公室透露，「阿北Ｘ思宇見面簽名會」將選在大同區室外空間舉辦，時間為5日中午11點半至12點半，將以簽名會方式舉行，現場預計發放一千份海報，柯文哲、陳思宇也將現場親自替前一百位支持者親手簽海報。