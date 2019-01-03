力拼白色力量進國會　陳思宇推觀光訴求「帶動地方經濟」

▲陳思宇政策記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北士林大同區立委補選戰持續延燒，陳思宇、何志偉、陳炳甫分別代表白綠藍火藥味十足。陳思宇3日連同台北市旅行公會理事長吳志健召開政見記者會，盼當選立委後讓白色力量進入國會，希望藉由觀光帶動經濟發展，提出實質可行的政策方向，確實帶動地方經濟。

陳思宇指出，將近有9成自由行觀光客選擇在台北觀光，其中更有不少是四天三夜以上的深度旅遊，她的觀光政見原則正是「讓觀光客愛上台北」、「讓觀光客多住兩晚」，盼利用台北豐富的歷史、人文、購物、自然資源，加上便利的交通，讓國內外旅客愛上台北，同時她也建議統合北北基宜，甚至是桃竹苗，串聯起北台灣的旅行地圖。



陳思宇表示，她的觀光政策分成兩大主題，其一是「盤點串聯觀光資源」。針對大稻埕、大龍峒要打造台北文化雙子星，透過將老舊街區重新包裝再行銷，保存並發揚大稻埕、大龍峒珍貴人文、宗教、歷史遺產、投入空間再造與商業活力，重拾往日繁華；同時要公私協力振興傳統文化產業活力，提升產品價值，鼓勵創意行銷，發展特色商圈，以及特色市場（如士東）。

希望藉由整合現地豐富產業、交通、文化歷史及商圈能量發展各商圈特色，將北大同圓山商圈、大龍峒商圈、大橋頭商圈的特色飲食聚落，南大同的朝陽服飾材料街、後車站華陰街的手作產業聚落打造聯盟。

士林部分則要打造其成為國際、文化、生態三核心現代化都會區，特別是擦亮台北藝術中心，讓士林商圈國際化；大台北兒童天堂要整合天文館、科教館、兒童新樂園為台北科學藝術園區，整合區域空間介面、園區內硬體的建置等；另外大陽明山觀光系統則要將故宮、陽明山、陽明山的「美軍宿舍群」、芝山岩歷史遺產等，串聯為國際觀光的樂活生活圈，引入青創、文創打造出樂活生活圈。



觀光政見第二大主題為「公家帶著民間跑」，觀光產業鎖定三主軸，包含在地化、國際化、產業化。首先要打造文化旅遊地圖，以春夏秋冬、歷史與未來，作為旅遊的主軸，同時要輔導舉辦在地特色活動，以推廣在地產業；其次要推動專屬品牌故事，以故事行銷包裝特色店家，用產業記憶做歷史街區保存，輔導深度小旅行，職人文化、巷弄美學、工匠手藝，展現區域傳統風華；最後要加速河川治理，水岸活化，讓淡水河、基隆河兩河流域文明發光，成為觀光遊憩新地標。



陳思宇受訪時強調，希望這次選戰能少點批評，幾位候選人能有機會一起坐下來，針對政見與未來的願景進行意見交流，也藉此讓民眾有機會看見各候選人的優缺點，進而選出一個真正符合地方需求的立委。