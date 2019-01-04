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台灣赴大陸工作者訴苦　「回台才知有大陸有非洲豬瘟」

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▲大陸人不知有非洲豬瘟發生？！

▲從大陸帶雞仔餅點心，因為裡面有豬油、豬肉餡，也被列禁帶並開罸。（圖／台北關提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名在大陸工作的李姓女子4日指稱，這兩天剛從大陸回台，進入海關才知道「中國有非洲豬瘟疫情、台灣禁帶豬肉製品、農委會採重罸…」等新聞事件，而她人在大陸，和多數的大陸民眾一樣，根本不知有非洲豬瘟疫情發生。

她說，大陸人很喜歡的雞仔餅點心，因為裡面有豬油、豬肉餡也被列禁帶並開罰，這對許多來往大陸的民眾而言，很容易未詳察而受罸！而目前，在大陸各地多數的人民根本不知有非洲豬瘟，電視上更不可能報導，加上多數的人民習於各種豬製品的食用，所以在不知情之下，就把豬製品帶進台灣，一旦遭開罸只能慨嘆無奈。

▲大陸人不知有非洲豬瘟發生？！

▲從大陸帶雞仔餅點心，因為裡面有豬油、豬肉餡，也被列禁帶並開罸。（圖／台北關提供）

根據桃園機場海關統計，去年12月中旬迄今，旅客帶肉類品入境陸續開出近千萬元罰單，其中肉鬆豬肉餅，鴨肉，香腸最常見。台北關呼籲，被查獲開罸的旅客，雖辯稱不知情或是友人託帶，但為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，早已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。

若旅客不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受到重罰。而防堵非洲豬瘟進入台灣，邊境採嚴密措施，主要也是保護人民的食安及相關產業不受疫情影響，蒙受重大經濟損失

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關鍵字：新聞封鎖,大陸,非洲豬瘟,桃園機場,台北關

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