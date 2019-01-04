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五年級學生認了「江西火腿腸」…台商爸帶的！防檢局：開罰20萬

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▲▼「江西火腿腸」埔里國小現蹤。（圖／生活中心翻攝）

▲「江西火腿腸」在南投縣埔里國小現蹤。（圖／翻攝畫面）

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情不斷延燒，農委會、防檢局為防堵病毒疲於奔命，但南投縣埔里國小4日上午竟有小一學生在教室內發現1跟江西製的火腿腸零嘴，通報校方後已立即交由相關單位銷毀。校長鍾森雄指出，經調查後該火腿腸為一名五年級薛姓學生所有，是在大陸經商的爸爸買回台給孩子當零嘴食用；防檢局台中分局也表示，依照規定薛男將被開罰至少新台幣20萬元罰鍰。

校方表示，4日上午8時許，一名一年級學生在專科教室上鄉土語言課時，意外在課桌椅內發現一根火腿腸，上方還寫滿簡體字，因父母曾告誡東西別亂撿，再加上豬瘟新聞不斷報導，小一孩童察覺有異，立即將火腿腸交給老師。老師查看後確認火腿腸為大陸江西製，製造日期是2018年6月，立即交由學務處人員以密封袋保存，並送交農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

鍾森雄表示，經過校方調查後，發現該火腿腸是校內五年級的薛姓學生所遺留，他坦言父親在大陸經商，因此買了火腿腸帶回來當作零嘴，剛好他昨天（3日）帶來學校，一時疏忽才會掉了，直到翌日上課時還才其他學生發現。

行政院農委會動植物防疫檢疫局台中分局副分局長洪宗林表示，根據「動物傳染病防治條例」規定，如果薛生父親是第一次被查獲，一律依照規定開罰新台幣20萬元，第二次則開罰50萬元、第三次100萬元。南投家畜疾病防治所所長唐佳永也表示，如若民眾家中有大陸肉製品，千萬不要任意丟棄或當成廚餘，應立即通報相關單位處理，以免豬瘟疫情入侵，造成全台巨大損失。

▼防檢局指出，將依法向攜帶火腿腸入境的家長開罰。（圖／翻攝畫面）

▲▼「江西火腿腸」埔里國小現蹤。（圖／生活中心翻攝）

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