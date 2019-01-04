長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

▲國人近幾年開始透過長照險、失能扶助險等規劃轉移未來退休生活可能遇見的風險。（圖／免費圖庫）

記者李蕙璇／台北報導

長照險傳出再保公司覺得賠損率高而可能要收掉，有人壽公司高層私下提醒親友要買得趁早。

近日壽險圈傳出國外再保公司對於長照險的風險控管部分，可能是受到賠損率等相關因素的考量，有打算收掉之意，是否會連帶影響國內已推出長照險的人壽公司續推、或是乾脆停售、不主動銷售等多種應變措施。

記者詢問有銷售長照險的人壽公司，有的表示沒有聽到再保公司的建議，目前仍是繼續銷售長照險，同時也搭配失能扶助險推薦給保戶。而有的人壽公司則是低調不回應。台灣人壽和數家公司則強調新的一年度目前沒有做任何調整，維持現況。

目前長照險部分，以南山人壽主推之外，其他像是國泰人壽等多家老牌壽險公司也多有銷售該類商品，新光人壽多年前就推出「三寶」系列的長照、長看及失能扶助險（過去稱為殘扶險），開始經營長照險的市場之外，也同時搭配大家一般所稱類長照險，譬如長看險、失能扶助險。

當時業界推出長照險相關商品保單時，時任的保險局長就公開說自己也買了一張長照險，年保費約8萬元。而目前若是50多歲男性欲買長照險的話，年保費約7萬元。

而壽險界公司目前也多改推保費較長照險低的類長照險，譬如說長看險、失能扶助險（過去稱為殘扶險）。以40歲男性投保20年期的失能扶助險為例，月給付1萬元，年保費約3千多元。

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