理賠拼到105歲　失能扶助險3種保險金爭給付高標

▲東森保代以AIA友邦人壽長保幸福終身保險（失能扶助險）為例，假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的保單試算各項理賠金。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

市面上的失能照護、失能扶助險多理賠1~11級，給付項目甚至多7種以上保險金，其中的失能復健、扶助及關懷保險金名稱雖有些差異，但多提供「倍數」、「月數」的理賠計算方式，民眾投保前可以多了解相關給付定義。

三商美邦人壽表示，目前「失能照護終身保險」的保單商品，基本上除了給付身故保險金之外，主要是提供因疾病或傷害所衍生的失能照護，有的還保障到105歲。

當保戶發生保單條款所列1~11級失能時，將依嚴重程度按比例給付一筆「失能保險金」，最高可達30倍保險金額。

若是不幸達1～6級失能時，保險公司則先依3倍保險金額給付一筆「失能復健補償保險金」，再豁免繳費期間內應繳保險費，也就是免繳保費、但保單仍有效力。

此外，每個月再按保險金額定期給付一筆「失能扶助保險金」，累計最高可給付達保險金額600倍，提供保戶及家屬不間斷的援助。

東森保險代理人公司總經理李致琳則說，以所代理的AIA友邦人壽長保幸福終身保險保障到100歲，提供7種保險金給付中，「失能保險金」是因疾病或傷害導致「失能程度與保險金給付表」所列1~11級失能程度之一者，按失能等級依比例給付【5％~100％】×診斷確定日當時「保險金額」的30倍。

還有一項的「失能扶助保險金」，則是給付保戶1~6級失能程度時，於被保險人診斷確定日後之每一保單週月日，按診斷確定當時「保險金額」，每月給付一次，給付期限為180個月。

並還會給付一次為限的「失能關懷保險金」，是在保戶1~6級失能程度時，按診斷確定日當時「保險金額」的5倍計算加以理賠。