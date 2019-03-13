3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

▲網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

17家壽險業網路投保的1月整體保費收入達2.02億元，最熱賣保單為利變年金險、旅平險及附加醫療險，還有生死合險。其中銷售業績前3名為國泰、富邦與台灣人壽，就占了84%。三家業者今天不藏私分享其經營網路投保的利機點。

根據保險局公布今年1月網路投保業績，壽險業前3名是國泰人壽、保費收入7,623萬元，其次為富邦人壽的7,344萬元，以及台灣人壽的2,100萬元。

國泰人壽表示，主因是結盟多元異業（例如國泰世華銀行、亞洲萬里通、長榮航空）共同經營數位客群。譬如說透過使用者訪談推出生活優惠活動貼近消費者需求，設計全新的網路投保介面，讓客戶體驗更順暢，並透過多家異業合作，刷國泰世華卡不僅可享最高3.8%刷卡金回饋，還可獲得每筆最高2,000~4,000哩的亞洲萬里通哩程或1,500哩的長榮航空哩程，吸引許多哩程專家級刷手而業績創新高。

富邦人壽總經理陳俊伴則指出，持續舉辦實體的線下活動，鎖定消費者「微時刻」及分眾市場，提供情境式互動模式與內容，成功提高其品牌忠誠度。以網友最捧場的利變型年金險來說，就推出3種保單商品，可以選擇轉帳支付保費，或是可刷超過30家信用卡繳費，同時還鎖定年輕族群主打年繳最低6,000元起，亦即每月只要500元起就可買這一張分期繳特色保單，自去年12月中推出不到3個月，投保件數已超過百件，其保戶有更年輕趨勢，平均只有37歲。

台灣人壽則分析，其網投保費收入主要來源為利變年金險，同時支持34家信用卡刷卡，單筆刷卡上限新台幣100萬元，提供一次繳（躉）及分期繳（年繳）2種繳費方式，可滿足高資產客戶及小資族群不同需求，也深具商品競爭力，其保單特色優點為若在年金給付前不幸身故，至少能領回所繳保費，保障客戶資產。因此吸引不少大戶購買，1月份更推出年金險超高中獎率活動，最高5,000元 回饋不手軟，以此持續維持領先地位。

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