毒蟲跨年完在車上吸毒昏睡　警查緝擴大偵破地下兵工廠



▲中和警查獲毒蟲持槍，擴大偵破兵工廠。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市一名33歲劉姓男子日前將車停在景德街某社區大樓地下停車場，發動車子在車內倒頭大睡，有住戶擔心發生意外，馬上幫忙報警，警方獲報到場，才發現劉男是吸毒吸到昏睡，並在車上起出各式毒品及3把改造手槍。警方擴大追查，3日在淡水查獲另名莊嫌的槍枝改造工廠，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，有多項毒品前科的劉男，日前與朋友跨年完毒癮發作，回家將車停在社區地下室後，直接在車上吸毒解癮，隨後體力不支昏睡，鄰居到早上9時許發現劉男睡在車上，引擎還持續發動，擔心他發生意外，便通知警方到場處理。

警方到場叫醒劉男，並在車上起出3把改造手槍、安非他命5.1公克、K他命9.9公克，由於劉男供稱槍是另名33歲莊男持有，警方擴大追查，3日下午在淡水區八勢一街一帶查獲莊男的兵工廠。

警方在工廠內查扣鑽床、電鑽組、砂輪機、鋸子等工具，並起出空氣槍2把、改造子彈67顆、步槍彈1顆、散彈1顆、槍身半成品4個、滑套6個、彈匣3個、槍管3支、喜德釘100個、火藥1袋、底火2袋、槍枝零件1批，並發現大麻2包共12.3公克、K他命0.56公克、安非他命8.49公克，訊後將他依法送辦。